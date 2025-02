Filmul „The Brutalist” a apărut și în cinematografele din România înainte de Premiile Oscar, unde e unul dintre marii favoriți. De ce e comparat cu „Pianistul”

„The Brutalist”, unul dintre cele mai apreciate filme ale anului trecut, a apărut vineri, 7 februarie, și în cinematografele din România. Premiera generală are loc cu mai puțin de o lună înainte de a 97-a Gală a Premiilor Oscar, unde lungmetrajul la care regizorul american Brady Corbet a lucrat timp de 7 ani este considerat unul dintre marii favoriți la cel mai râvnit premiu.

„Cum poate fi creată artă în mijlocul ororilor din adâncimea întunericului acestor vremuri din istorie?”, a întrebat Adrien Brody, actorul principal din The Brutalist, într-un interviu acordat site-ului IndieWire în decembrie.

„The Brutalist începe într-un fel aproape de unde s-a terminat Pianistul”, a explicat el. Ambele lungmetraje sunt despre un supraviețuitor al Holocaustului, deși primul e din Polonia, al doilea din Ungaria.

Noul film și-a adjudecat luna trecută Globul de Aur pentru cel mai bun lungmetraj de dramă, în timp ce interpretarea din The Brutalist i-a adus lui Brody Globul de Aur pentru cel mai bun actor la categoria pentru dramă. Brady Corbet a câștigat la rândul său Globul de Aur pentru cel mai bun regizor la gala care de multe ori prefațează câștigătorii la Oscaruri.

„Este călătoria unui imigrant evreu, despre supraviețuire. Acele greutăți și pierderi specifice, și tânjirea după un nou început, și visul de a veni într-un loc ca America – unde mitul visului american, mai ales în anii ‘50 – [oferă] speranța de a fi liber de acea persecuție și de a o lua, poate, de la capăt într-un fel”, a mai explicat Brody pentru IndieWire.

Titlul filmului „The Brutalist” vine de la arhitectura brutalistă

Însă pentru László Tóth, personajul jucat de Brody în The Brutalist, nu este ușor să scape de traume în timp ce proiectează mobilă modernă uimitoare, o bibliotecă și marea arhitectură brutalistă care domină filmul și de la care lungmetrajul își ia numele.

Stima de sine a lui Tóth șovăie și el se zbate cu dependența de heroină și un amfitrion american manipulator (jucat de Guy Pearce) în timp ce o așteaptă pe soția sa (Felicty Jones) să reușească să plece din Ungaria și să i se alăture la New York.

„Acea artă măreață și spiritul uman pot triumfa cumva prin toate acestea. Traumele trecutului nostru ne influențează munca și alegerile și experiența noastră de viață. Psihologia postbelică a afectat profund arhitectura postbelică. Până și mișcarea brutalistă este o antiteză a idealurilor noastre anterioare”, afirmă Brody.

Tóth este creativ și muncește din greu, dar se lovește constant de probleme. „Dacă înduri destulă suferință, acesta e în mod real lucrul la care ai fost expus în viață. Dacă ai fost expus la destulă umilire, ai putea simți că asta te pătrunde până în esența ta, ai putea simți că asta înseamnă acasă”, spune actorul.

Când regizorul Brady Corbet și soția sa Mona Fastvold scriau scenariul pentru The Brutalist ei au căutat arhitecți din Europa Centrală care să fi supraviețuit Holocaustului și să fi emigrat după aceea în America. „Nu au fost supraviețuitori. Deci nu e ca și cum ei au pornit cu gândul de a spune vreo poveste fictivă. Nu a fost niciunul. Și întreaga mișcare Bahaus a fost efectiv oprită [de naziști]”, a explicat Adrien Brody.

Adrien Brody, fotografiat pe 1 septembrie 2024 pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Veneția, FOTO: Michele Illuzz-NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Brody spune că „The Brutalist” vine ca o continuare pentru „Pianistul”

Actorul american acum în vârstă de 51 de ani și-a amintit pentru IndieWire cum înainte de filmările la Pianistul a avut la dispoziție 6 săptămâni pentru a se înfometa și învăța să cânte Chopin. Brody a spus că filmările pentru Pianistul i-au schimbat viața, oferindu-i, după cum a afirmat el:

„În primul rând, un sentiment de recunoștință pe care nu-l avusesem înainte, în sensul că luasem de-a gata atât de multe lucruri simple din viață, iar asta m-a făcut să mă simt rușinat”.

„Eram conștient de pierderea personală și de cea a familiei (…) Dar, ca tânăr american care a crescut cu mijloace modeste, am luat de-a gata multe libertăți – posibilitatea de a mânca, de a avea hrană. Vorbesc despre drepturi fundamentale pe care ar trebui să le avem cu toții, dar de care mulți oameni sunt lipsiți: un acoperiș deasupra capului, o siguranță relativă, faptul de a nu fi vânați pentru convingerile noastre și adunați cu forța, și cine știe ce altceva. Nivelul de groază a devenit ceva concret. M-a atins până în străfundul sufletului”, a explicat el.

Mama lui Brody a fugit din Ungaria în copilărie, în timpul revoltei din 1956 împotriva Uniunii Sovietice, în timp ce tatăl său a pierdut membri ai familiei în timpul Holocaustului.

Unii critici afirmă, și Brody glumește pe seama acestui lucru, că niciunul dintre rolurile pe care le-a jucat în cei 22 de ani dintre Pianistul și The Brutalist nu se ridică la nivelul vreunuia dintre acestea. Rolul din Pianistul i-a adus lui Brody în 2003 primul, și până acum singurul, Premiu Oscar din carieră. El devenise atunci, la vârsta de doar 29 de ani, cel mai tânăr câștigător al Premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

„The Brutalist” a avut un buget aproape infim, după standardele Hollywood

Lungmetrajul a fost filmat în Budapesta și Toscana în primăvara anului 2023, după întârzieri cauzate de pandemia de COVID, având un buget de puțin sub 10 milioane de dolari, finanțat independent.

Regizorul Brady Corbet a declarat într-un interviu acordat revistei Variety că a petrecut 7 ani lucrând la lungmetraj.

„Am făcut economii oriunde am putut pentru a ne asigura că fiecare cent se vede pe ecran”, a spus Corbet în interviul acordat după premiera internațională a The Brutalist la Festivalul Internațional de Film de la Veneția din toamna anului trecut. „A fost un efort herculean și nu l-aș recomanda nimănui, pentru că au fost ani întregi în care, practic, am lucrat pe gratis”, a mai afirmat acesta.

Regizorul american Brady Corbet cu Leul de argint câștigat la ediția din 2024 a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, FOTO: Marechal Aurore / Abaca Press / Profimedia Images

Corbet, care a jucat în filme independente înainte de a debuta ca regizor cu filmul The Childhood of a Leader din 2015, a explicat că a preferat să lucreze fără remunerație la The Brutalist, dar în propriile condiții, în loc să accepte finanțare de la un studio mare.

„Nu mi-am spus niciodată: ‘Mi-aș fi dorit să am 30 de milioane de dolari în plus’. Sumele mari vin cu multe condiții. Atrag o mulțime de opinii. Ajungi să ai o grămadă de directori [de studio] care nu au încredere în regizor și îl îngroapă în notițe. Rezultatul este ceva antiseptic, lipsit de personalitate”, a explicat Brady Corbet.

În cazul The Brutalist, rezultatul a fost un film emoționant cu o durată de 3 ore și jumătate, el fiind difuzat la premiera de la Veneția cu o pauză de 15 minute pentru spectatori. La prestigiosul festival european de film The Brutalist a câștigat 5 premii, inclusiv Leul de Argint pentru cea mai bună regie, ridicat de Corbet.

Durata de 215 minute a filmului a fost însă un obstacol în găsirea unui distribuitor internațional. În America de Nord el a avut premiera abia la sfârșitul lunii decembrie, în timp ce în România data sa de lansare de 7 februarie a fost anunțată abia înspre sfârșitul lui ianuarie, în aceeași zi în care Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a dezvăluit nominalizările complete la Premiile Oscar de anul acesta.

„The Brutalist”, un favorit la Premiul Oscar pentru cel mai bun film

Premiera de astăzi înseamnă că The Brutalist va putea fi văzut de spectatorii din România cu mai puțin de o lună înainte de gala Premiilor Oscar, ce va avea loc în data de 2 martie.

The Brutalist a obținut 10 nominalizări la Premiile Oscar, inclusiv la cele pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor într-un rol principal, cel mai bun actor într-un rol secundar (Guy Pearce), cea mai bună actriță într-un rol secundar (Felicity Jones) și cel mai bun scenariu original.

După ce Emilia Perez pare să fi fost scos din cursă din cauza scandalului care a zguduit Hollywood de joia trecută, legat de comentariile controversate făcută de actrița sa principală Karla Sofia Gascon, IndieWire și Entertainment Weekly plasează The Brutalist pe prima poziție în clasamentul lor a șanselor la Oscarul pentru cel mai bun film.

Însă concurența din 2025 e una dintre cele mai puternice din ultimii ani, cu lungmetraje ca A Complete Unknown și Conclave având de asemenea mari șanse la cel mai râvnit dintre premii. Variety și THR consideră că A Complete Unkown, lungmetrajul biografic în care Timothee Chalamet îl joacă pe Bob Dylan într-un moment de reper al carierei sale, e marele favorit la această categorie.

Referindu-se la comparația între A Complete Unkown și The Brutalist, Variety atrage atenția că cel mai plăcut film, nu cel mai apreciat, e favorit în cursă. Însă alte ediții ale Premiilor Oscar au contrazis această ipoteză.

Toate peliculele nominalizate la Premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2025:

