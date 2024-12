Filmul tragediei petrecute la minus 20 de grade, duminică, în Bucegi. Cum o postare a Salvamont a iscat un conflict între victime și salvatorii de pe vârful Leaota

Un om a murit duminică, pe vreme proastă, în Bucegii Meridionali, în zona vârfului Leaota. Afară era vânt de 150 de km/h, minus 20 de grade, spun salvamontiștii, care susțin că i-au avertizat pe turiști la plecarea pe traseu.

Duminică, 15 decembrie, a avut loc, pe traseul montan dinspre vârful Leaota (2.133 m), un incident care a necesitat intervenția salvamontiștilor pentru a salva mai multe persoane rămase izolate pe munte. În masivul aflat în triunghiul geografic Târgoviște – Rucăr – Sinaia vremea era rea, cu ninsoare și vânt.

În timpul intervenției, pe pagina de Facebook Salvamont România – Dispeceratul Național Salvamont a fost prezentat firul evenimentelor, cu informații primite de la cei trimiși să recupereze persoanele. Ultima menționare informează că una dintre persoanele aflate pe munte a decedat în urma rănilor. Victima avea 72 de ani și nu suferea de afecțiuni medicale, conform nepotului său, care a spus, într-o discuție cu HotNews, că autopsia a relevat hipotermia drept cauză a morții.

Ulterior, după ce operațiunea s-a încheiat, Răzvan Niculescu, una dintre persoanele aflate pe munte și rudă cu victima, a lăsat un comentariu la postarea salvamontiștilor, care prezentau firul evenimentelor, menționând că aceasta nu prezintă datele reale.

Niculescu a pornit de la un detaliu oferit de reprezentanții Salvamont, respectiv faptul că victima nu ar fi supraviețuit din cauza unor traumatisme suferite. Între timp, mesajul postării Salvamont a fost modificat, eliminând această informație.

Postarea inițială a celor de la Salvamont

Postarea modificată, care exclude menționarea inițială a unui traumatism

Au încercat să-l ajute și au căutat un refugiu

HotNews a contactat ambele părți implicate, respectiv pe Răzvan Niculescu, cât și pe Ștefan Diaconescu, șef serviciu Salvamont Dâmbovița și membru al echipei de salvare.

Răzvan Niculescu a declarat că victima nu suferise niciun fel de traumatism, informația fiind eronată. Niculescu a povestit că făcea parte dintr-un grup de aproximativ 23 de persoane. Când au ajuns în vârf, unchiul său, care făcea parte din grup, a spus că nu se mai poate deplasa. Atunci a hotărât să rămână alături de el, împreună cu un alt coleg, pentru a-l ajuta, despărțindu-se astfel de ceilalți.

Apelul către autorități s-a făcut în momentul în care Răzvan Niculescu, împreună cu colegul său, nu au mai putut să-l transporte pe bărbat. A transmis celor de la Salvamont coordonatele GPS, iar ei i-au comunicat că au identificat locația și se vor deplasa.

Din cauza vremii tot mai rea, grupul celor trei a hotărât că nu poate rămâne pe loc.Au vrut să meargă către un refugiu. A sunat din nou la Salvamont, menționând că unchiul său nu se mai poate deplasa și necesită un echipament special.

Izolați pe munte, au făcut un foc ca să reziste. Conform lui Niculescu, un prim echipaj a ajuns la ora 1 noaptea, neavând cele necesare pentru transport. Sania a ajuns abia în jurul orei 6. Atunci s-a coborât. După coborâre, aceștia au fost preluați de ambulanță și duși la Spitalul de Urgență Târgoviște. Între timp, unchiul său decedase.

Ștefan Diaconescu, șeful serviciului Salvamont Dâmbovița și membru al echipei de intervenție, a spus pentru HotNews că deplasarea a fost îngreunată de condițiile de vreme, cu vizibilitate foarte scăzută, fapt care a necesitat o evaluare a modului în care trebuie abordată urgența.

Acesta își amintește că a reușit să ajungă la cei trei în jurul orei 1:30, iar unchiul lui Răzvan Niculescu prezenta semne vitale minime. Salvamontistul spune că bărbatul s-a stins în jurul orei 6:30.

Ce a cauzat declarația eronată a celor de la Salvamont

În legătură cu declarația de pe Facebook care spunea că victima ar fi decedat din cauza unor traumatisme suferite ca urmare a unei prăbușiri, Ștefan Diaconescu a transmis că a existat o confuzie atunci când echipa de intervenție a fost informată asupra situației grupului celor trei.

Aceștia ar fi transmis autorităților că „au alunecat pe zăpadă”, iar salvamontiștii, știind că una dintre persoane este în stare gravă, ar fi interpretat această exprimare incorect.

Conform salvamontistului, decizia de a se refugia a fost una greșită, deoarece locul era greu accesibil. „Acolo era cel mai rău loc în care putea să se ducă din tot muntele. Gândiți-vă că noi avem echipamente de emisie-recepție performante, care nu au funcționat fix în locul ăla, 100-200 de metri, în raza aia nu funcționa nimic.”

Susțin că i-au avertizat

„Atunci când au plecat pe traseu s-au întâlnit cu un coleg de-al nostru, care i-a avertizat că, din punct de vedere al condițiilor meteo, al traseului, care este foarte lung, iar ei au plecat târziu, și al echipamentului, aceștia nu ar trebui să plece.”

Întrebat fiind de această întâlnire, Răzvan Niculescu a declarat că el nu s-a intersectat cu cineva de la salvamont, la plecarea pe traseu. „Această informație nu a ajuns la mine.”

Cum se desfășoară o misiune de salvare

Răzvan Niculescu a mai susținut că echipa de la Salvamont nu era dotată așa cum trebuie, deși îi înștiințase că are nevoie de echipament special pentru deplasarea victimei.

Ștefan Diaconescu a spus că echipajul a avut în dotare echipamentul pentru a acorda primul ajutor.

„O misiune de salvare se desfășoară în felul următor, mai ales o misiune de căutare: în primă fază se formează o echipă de răspuns, formată din minim doi oameni, care trebuie să găsească victima și să dea un feedback”.

„După aceea vine echipa de suport sau de transport. Important este ca cineva să ajungă cât mai repede la victimă. Echipa de răspuns, în care am fost și eu, putea să nu intervină din cauza riscului de avalanșă. Ne-am pus viața în pericol pentru că știam că ei n-o să reziste până dimineața”

„Din cunoștințele pe care le avem, victima era în starea aceea de mai multe ore. Din cauza vârstei și din cauza echipamentului, și dacă venea elicopterul nu știu câte șanse de supraviețuire mai avea. Din punctul meu de vedere și din experiența pe care o am, situația asta este creată de ei”

„Gândiți-vă că noi am mers zeci de kilometri, la minus 20 de grade, cu vizibilitate de cinci metri, cu vânt de 150 de kilometri pe oră, și am petrecut o noapte, la minus 20 de grade, împreună cu ei. Am făcut focul, am făcut tot ce se poate. Nu știu dacă acum, omenește, se putea face mai mult sau mai puțin”, a încheiat Ștefan Diaconescu, șeful serviciului Salvamont Dâmbovița.