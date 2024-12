Nigel Farage anunţă negocieri cu Elon Musk pentru finanţarea partidului său eurofob. „Doreşte să ne ajute”

Deputatul britanic Nigel Farage, care conduce partidul de extremă dreapta Reform UK, a declarat miercuri că va purta negocieri pentru finanţarea formaţiunii sale politice cu Elon Musk, miliardarul american apropiat de preşedintele ales Donald Trump, scriu agențiile France Presse și Agerpres.

Farage, care a jucat un rol major în campania pentru Brexit în 2016, s-a întâlnit luni cu Musk la reşedinţa lui Trump din Florida, iar „chestiunea banilor a fost discutată” acolo, scrie politicianul britanic în ziarul Daily Telegraph. „Vor fi negocieri pe acest subiect”, a adăugat el.

Elon Musk a „descris Partidul Laburist şi Partidul Conservator drept un „partid unic” şi nu ne-a lăsat nicio îndoială asupra faptului că el este alături de noi”, a asigurat Nigel Farage.

Partidul său eurofob şi anti-imigraţie Reform UK a obţinut la alegerile legislative din iulie 14% din voturi şi a reuşit o intrare remarcabilă cu cinci mandate în Camera Comunelor, camera inferioară a legislativului britanic, unde mandatele sunt atribuite printr-un sistem de vot majoritar uninominal ce favorizează cele două mari partide tradiţionale ce se succed la putere, Partidul Laburist şi Partidul Conservator.

Presa britanică a mai scris recent despre posibilitatea ca Elon Musk, patronul companiilor Tesla şi SpaceX şi al reţelei de socializare X, să doneze partidului Reform UK circa 100 de milioane de dolari. Totuşi, Farage a spus marţi la postul BBC că încă nu au discutat despre vreo sumă anume. Elon Musk „doreşte să ne ajute, el nu este contra ideii de a ne dona bani atât timp cât putem face aceasta în mod legal prin intermediul societăţilor britanice”, a completat politicianul britanic.

