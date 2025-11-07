Finanțare de 80 de milioane de dolari pentru un startup AI fondat de o româncă, prezent și la Cluj. Americanii de la JP Morgan, printre investitori

Un startup de inteligență artificială (AI) fondat în Germania de o antreprenoare de origine română, având birouri și în România, a anunțat vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a obținut o finanțare de 80 de milioane de dolari de la mari investitori internaționali, printre care și banca americană J.P. Morgan.

Citește mai departe pe StartupCafe.ro.

Inteligenta Artificiala, imagine ilustrativă. Foto: BiancoBlue, Dreamstime.com