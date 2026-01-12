Finlanda a eliberat nava provenită din Rusia ce era suspectată că și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri și a agățat un cablu de comunicații

Poliția finlandeză a anunțat luni că a ridicat sechestrul asupra unei nave care fusese reținută sub suspiciunea de sabotare a unui cablu submarin de telecomunicații care leagă țara de Estonia prin Golful Finlandei, deși ancheta continuă, transmite Reuters.

Regiunea Mării Baltice se află în stare de alertă maximă după o serie de probleme care au afectat cabluri de transport de electricitate și comunicații și conducte de gaz submarine de când Rusia a invadat Ucraina în 2022, iar NATO și-a întărit prezența militară cu fregate, avioane și drone navale.

Finlanda a sechestrat nava de marfă Fitburg pe 31 decembrie, în timp ce aceasta se îndrepta din Rusia spre Israel, și a reținut un membru al echipajului în cadrul anchetei. Nava va părăsi apele teritoriale ale Finlandei luni, a anunțat poliția într-un comunicat.

„Poliția finlandeză și estoniană și-a încheiat activitatea la bordul navei, iar sechestrul poate fi astfel ridicat”, a declarat Risto Lohi, șeful anchetei la Biroul Național de Investigații din Finlanda, în comunicat.

O parte din echipajul navei rămâne sub interdicție de călătorie, a adăugat el.

Nava provenind din Rusia, suspectată că ar fi avariat, în Golful Finlandei, un cablu submarin de telecomunicații care leagă Helsinki de Tallinn, a târât ancora pe zeci de kilometri înainte de a atinge cablul, a spus pe patru ianuarie poliția finlandeză.

Paza de coastă finlandeză a reținut pe 31 decembrie nava Fitburg, un cargou sub pavilionul Saint-Vincent-et-les-Grenadines, care plecase din Sankt Petersburg, Rusia, cu destinația Haifa, Israel.

În cadrul procesului din toamnă al altui vas din flota fantomă rusă care a avariat cabluri la sfârșitul anului 2024, procurorii finlandezi au considerat că echipajul a lăsat intenționat ancora să se târască pe o distanță de 90 de kilometri. În cele din urmă, instanța s-a declarat necompetentă să judece acest caz.