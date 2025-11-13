Finlanda cere bani europeni ca să poată monitoriza granița cu Rusia. Ce fel de drone vrea să cumpere

Dronă pe cerul din Utrecht, Olanda, pe 1 octombrie 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: ROBIN UTRECHT / AFP / Profimedia

Guvernul finlandez a anunțat joi că va solicita Comisiei Europene o finanțare suplimentară de 16 milioane de euro pentru a consolida supravegherea cu drone aeriene și maritime a frontierei sale cu Rusia și a Golfului Finlandei, informează agenția spaniolă de presă EFE.

Potrivit guvernului de la Helsinki, aceste fonduri ar trebui acordate prin intermediul Instrumentului pentru managementul frontierelor și politica de vize (BMVI) al UE, mecanism prin care Finlanda a beneficiat deja de 133 de milioane de euro pentru a-și îmbunătăți capacitățile de supraveghere a frontierelor.

Noua finanțare cerută Bruxellesului urmează să fie destinată achiziționării de sisteme de supraveghere fără pilot rezistente interferențelor electronice ruse care bruiază semnalul GPS, situație întâlnită frecvent în zonele de frontieră de când a început războiul în Ucraina, notează Agerpres.

Conform guvernului finlandez, perturbările continue ale semnalului Sistemului Global de Navigație prin Satelit (GNSS) în apropierea frontierei cu Rusia au diminuat eficacitatea sistemelor de supraveghere existente.

În cadrul acestui demers, Finlanda s-a angajat ca experiența dobândită în acțiunilor sale de monitorizare să fie împărtășită în mod activ cu alte state din UE și cu agenția europeană Frontex.