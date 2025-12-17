Finlanda își cere scuze statelor din Asia după „scandalul ochilor oblici” provocat de câștigătoarea concursului de „Miss” a țării nordice

Sarah Dzafce, fosta Miss Finlanda, și-a cerut scuze pentru gestul său în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o pe 11 decembrie 2025 la Helsinki, FOTO: Emmi Korhonen / AP / Profimedia Images

Prim-ministrul Finlandei și-a cerut scuze miercuri țărilor asiatice, în timp ce încerca să limiteze o controversă în creștere legată de imagini jignitoare publicate de membri ai extremei drepte din parlamentul țării nordice în semn de solidaritate cu câștigătoarea concursului „Miss Finlanda”, relatează Reuters.

Numit de presa finlandeză „scandalul ochilor oblici”, incidentul este cel mai recent dintr-o serie de cazuri în care membri ai Partidului Finlandezilor, partener minor în coaliția de guvernare, au fost acuzați că au publicat sau au făcut remarci rasiste.

Prim-ministrul Petteri Orpo, din Partidul Coaliției Naționale, care conduce o coaliție formată din patru partide a emis o declarație în care a prezentat „scuzele sale sincere”.

„Aceste postări nu reflectă valorile Finlandei privind egalitatea și incluziunea”, a declarat Orpo în comunicate difuzate de ambasadele Finlandei din China, Japonia și Coreea de Sud.

„Mesajul nostru, atât în Finlanda, cât și către toți prietenii noștri din străinătate, este că guvernul tratează rasismul cu maximă seriozitate și este hotărât să combată această problemă”, a spus el.

Cum a izbucnit „scandalul ochilor oblici” în Finlanda

Controversa a apărut mai devreme în cursul acestei luni, când deținătoarea titlului de Miss Finlanda a fost fotografiată trăgându-și ochii înapoi cu degetele, într-o postare pe rețelele sociale a unei prietene, însoțită de mesajul „mănânc cu o persoană chineză”.

NEW — Miss Finland Sarah Dzafce has been stripped of her crown after a social media post captioned “kiinalaisenkaa syömäs,” which loosely translates to "eating with a Chinese person." pic.twitter.com/UMTJJMe5NK — Toria Brooke (@realtoriabrooke) December 14, 2025

Sarah Dzafce, care nu este de origine asiatică, și-a cerut ulterior scuze și a spus că nu a intenționat să jignească pe nimeni, dar, cu toate acestea, a fost deposedată de coroană de către organizatorii concursului.

Doi membri ai parlamentului Finlandei și un membru al Parlamentului European, toți din Partidul Finlandezilor, au reacționat publicând imagini similare cu ei înșiși, în care își trăgeau ochii înapoi.

Politicians and others in Finland have taken to making rac!st faces to mock Asians.



Sarah Dzafce Miss Finland 2025, made the hateful gesture, as a result, she was stripped of her Miss Finland crown.



Several Finnish politicians posted or shared similar photos including Juho… pic.twitter.com/QoW6BX6Vro — Jason Smith – 上官杰文 (@ShangguanJiewen) December 15, 2025

Controversa din Finlanda nu a trecut neobservată în țările asiatice

Compania aeriană națională Finnair, care obține o parte semnificativă din veniturile sale din zboruri pe distanțe lungi, a declarat că imaginile larg mediatizate au declanșat un val de reacții negative pe piețele asiatice.

Partidul Finlandezilor intenționează să discute subiectul într-o ședință săptămânală joi, a declarat un purtător de cuvânt pentru Reuters.

Unul dintre deputați, Juho Eerola, a declarat pentru Reuters că și-a cerut scuze pentru mesajul său și a refuzat să ofere alte comentarii.

Organizația Miss Finlanda a precizat într-o declarație pentru Reuters că este apolitică, dar că a acționat în conformitate cu valorile și principiile sale.

Dzafce nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.