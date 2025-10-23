Fiul fostului președinte Bolsonaro sugerează că SUA ar trebui să atace ambarcațiuni și în Brazilia. Mesajul senatorului către secretarul american de război

Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a sugerat că SUA ar trebui să bombardeze ambarcațiuni și la Rio de Janeiro pentru combaterea traficului de droguri, cum s-a întâmplat în Marea Caraibilor și Oceanul Pacific, transmite AFP.

Washingtonul a desfășurat avioane și nave militare în Marea Caraibilor, ca parte a ceea ce a descris drept eforturi antidrog, distrugând nouă ambarcațiuni și ucigând cel puțin 37 de persoane, potrivit datelor americane.

Administrația președintelui Donald Trump susține că ambarcațiunile respective erau implicate în traficul de droguri, deși rudele unora dintre oamenii uciși susțin că aceștia erau pescari nevinovați, notează AFP.

Fiul fostului președinte brazilian, „invidios” după operațiunile antidrog ale SUA

Flavio Bolsonaro a redistribuit pe platforma X o postare a secretarului american de război, Pete Hegseth, care conținea un videoclip cu momentul în care o barcă aflată pe mare este lovită de o rachetă.

„Cât de invidios! Am auzit că există bărci ca asta aici, în Rio de Janeiro, în Golful Guanabara, inundând Brazilia cu droguri. Nu ați dori să petreceți câteva luni aici, ajutându-ne să luptăm împotriva acestor organizații teroriste?”, a scris Flavio Bolsonaro.

How envious!

I heard there are boats like this here in Rio de Janeiro, in Guanabara Bay, flooding Brazil with drugs.

Wouldn't you like to spend a few months here helping us fight these terrorist organizations? https://t.co/mT6mZ2wAvu — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 23, 2025

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a anunțat că a dat undă verde Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA pentru acțiuni sub acoperire împotriva Venezuelei, menționând că ia în calcul atacuri împotriva presupuselor carteluri de droguri pe teritoriul țării latino-americane.

Schimb de replici între Trump și președintele Columbiei

Acțiunile SUA, care au ucis cel puțin un columbian, l-au înfuriat pe președintele de stânga al Columbiei, Gustavo Petro, și au afectat relațiile dintre Washington și Bogota.

Petro l-a acuzat pe omologul său american că „efectuează execuții extrajudiciare” care „încalcă dreptul internațional” prin atacurile asupra unor presupuse ambarcațiuni de trafic de droguri.

Duminică, Trump l-a criticat pe Petro, spunând că actualul președinte columbian „este un lider al drogurilor ilegale care încurajează puternic producția masivă de droguri, pe plantații mari și mici, în toată Columbia”, potrivit The Hill. Tot atunci, președintele SUA a anunțat tăierea subvențiilor pentru Columbia.

Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare

Familia Bolsonaro are relații apropiate cu Donald Trump. Fostul președinte al Braziliei luna trecută la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, în ceea ce Trump a numit o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva aliatului său.

Un alt fiu al fostului președinte, Eduardo, a făcut lobby intens pe lângă Washington pentru a impune tarife punitive Braziliei și sancțiuni împotriva înalților oficiali.

Cu toate acestea, tensiunile dintre Brasilia și Washington s-au dezghețat în ultimele săptămâni, odată cu o posibilă întâlnire între Trump și președintele de stânga Luiz Inacio Lula da Silva, la un summit care începe în acest weekend în Malaysia.