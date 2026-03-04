Fiul lui Khamenei, omul propus noul lider al Iranului, s-a tratat când a avut nevoie nu în țările prietene Rusia și China, ci într-un spital dintr-o altă mare capitală

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, la Teheran, pe 31 mai 2019. FOTO: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mojtaba Khamenei, 56 de ani, a fost presat de familie să aibă moștenitori, și s-a tratat, luni de zile, la spitalele Wellington și Cromwell din Londra, potrivit unui document al CIA, care a ajuns la Ambasada SUA la Londra.

Adunarea Experților din Iran l-a ales marți pe Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului mort Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, a anunțat marți publicația din exil Iran International.

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al ayatollahului, este considerat aliniat taberei conservatoare radicale din Iran, la fel ca tatăl lui, potrivit publicației israeliene Ynet.

Mojtaba Khamenei, urmărit de CIA de multă vreme

Mojtaba nu a fost unul dintre favoriții regimului când tatăl său trăia. Cariera sa religioasă a fost mediocră. Cleric de rang mediu, el predă teologia șiită la un seminar din Qom, epicentrul clerical al Iranului. Mojtaba nu a deținut niciodată o funcție oficială în guvern.

În absența ascensiunii clericale, și-a derulat puterea prin intermediul relațiilor bune cu oamenii de forță din Garda Revoluționară. Și prin relațiile cu tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei a fost tratat în repetate rânduri, în anul 2008, pentru impotență în spitale din Marea Britanie, potrivit unui document secret al serviciilor secrete americane, citat de ziarul britanic Daily Mail.

„Potrivit unui briefing clasificat trimis de Departamentul de Stat la Ambasada SUA din Londra în 2008 și publicat ulterior de WikiLeaks, Mojtaba a fost supus presiunilor din partea familiei sale pentru a avea urmași”, scrie Daily Mail.

Tratamentul britanic al băiatului liderului iranian a avut succes

„Au fost necesare patru vizite, inclusiv o ședere finală de două luni, și în cele din urmă a avut un fiu care a fost numit „Ali” după bunicul copilului, pe atunci lider suprem. Potrivit serviciilor secrete americane, Mojtaba s-a căsătorit relativ târziu, în 2004. Acest lucru s-a datorat „se pare unei probleme de impotență tratate și rezolvate în cele din urmă în timpul a trei vizite prelungite în Marea Britanie”.

„După o ședere de două luni, soția sa a rămas însărcinată. Înapoi în Iran, s-a născut un băiat sănătos, numit Ali după bunicul său paternal”.

20% din populația Iranului este profund religioasă

Informațiile din document arată că Mojtaba era „apropiat și bine informat” de liderii superiori ai Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC).

În schimb, fiul liderului suprem nu era văzut cu ochi îngăduitori de casta clericală, care are o enormă influență în Iran.

„Nu se așteaptă ca el să atingă vreodată, prin propria sa erudiție, statutul de „mujtahid”, cu atât mai puțin pe cel de ayatollah”, se arată în raport. Estimările opozanților din Iran susțin că 20% din populație este dedicată în mod consecvent vieții religioase.