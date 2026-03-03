ULTIMA ORĂ A fost ales succesorul ayatollahului Ali Khamenei, anunță presa iraniană de opoziție

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, la Teheran, pe 31 mai 2019. FOTO: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adunarea Experților din Iran l-a ales pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, drept următorul Lider Suprem al țării, au declarat marți surse familiarizate cu discuțiile, pentru Iran International, un canal de televiziune prin satelit în limba persană și o agenție online de știri, multilingvă, cu sediul în Londra.

LIVE Misiuni diplomatice americane închise din cauza loviturilor iraniene / Marea Britanie și Franța trimit forțe în Cipru / Trump laudă operațiunea

Publicația din exil mai scrie că votul din Adunarea Experților s-a desfășurat sub presiunea Gărzii Revoluționare.

Mojtaba este cunoscut drept adeptul unei linii antioccidentale dure, la fel ca și tatăl lui.

Până acum, informația despre alegerea succesorului lui Khamenei nu a fost confirmată oficial de către puterea de la Teheran.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă dimineață, în timpului primului val de atacuri aeriene desfășurat de SUA și Israel.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a devenit cea mai înaltă autoritate a Iranului în 1989, după moartea fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. În calitate de lider suprem, el a deținut controlul suprem asupra instituțiilor politice, militare și religioase ale Iranului, modelând politica internă și ghidând relațiile externe, potrivit Reuters.

Trupul lui Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul Mashhad, din nord-estul Iranului, a informat anterior agenția de știri Fars, afiliată Gărzilor Revoluționare din Iran (IRGC).

Israelul și SUA au atacat aerian și lovit marți, în a patra zi a războiului declanșat în Iran, clădirea din apropierea Teheranului a organismului însărcinat cu alegerea noului lider suprem al Iranului, au anunțat mai devreme în cursul zilei agențiile locale de presă.

O sursă din domeniul apărării israeliene a confirmat, pentru The Times of Israel, că forțele aeriene israeliene au atacat o clădire din orașul iranian Qom, unde se adunaseră înalții clerici pentru a-l alege pe noul lider suprem al Iranului.

Adunarea Experților are 88 de membri, însă nu era clar câți dintre aceștia se aflau în clădire în momentul atacului efectuat în timpul zilei de marți, a precizat oficialul israelian citat.

Ulterior, publicația israeliană Haaretz a scris că Adunarea Experților a renunțat la ședința fizică și s-a reunit online. Membrii Adunării erau așteptați să îl desemneze pe noul ayatollah al Iranului.

Adunarea Experților este unul dintre cele mai puternice și influente organisme din structura teocratică a Iranului, fiind compusă din 88 de clerici islamiști aleși prin vot popular, dar filtrați apoi de Consiliul Gardienilor Revoluției.

Principala lor responsabilitate o reprezintă monitorizarea, numirea și, teoretic, demiterea liderului suprem al Iranului. În istoria Republicii Islamice, această procedură a fost utilizată o singură dată, în 1989, când Ali Khamenei a fost ales să îi urmeze fondatorului regimului, ayatollahul Khomeini.

Un trimvirat asigura tranziția după moartea lui Khamenei

Ayatollahul Ali Khamenei nu avea un succesor declarat oficial. Odată cu moartea lui, puterile acestuia au fost transferate temporar, până la alegerea unui nou lider suprem, unui consiliu format din trei persoane, alcătuit din preşedinte, şeful sistemului judiciar şi un cleric de rang înalt din Consiliul Gardienilor.

Duminică, Alireza Arafi, demnitar religios membru al Adunării Experților și Consiliului Gardienilor Revoluției, fusese numit în triumviratul însărcinat cu asigurarea tranziției puterii.

Consiliul de stabilire a interesului superior al regimului a anunțat pe platforma X că l-a „ales pe ayatollahul Alireza Arafi membru al Consiliului de conducere interimar”.

Acest organism, din care mai fac parte președintele Masoud Pezeshkian și șeful puterii judiciare Gholamhossein Mohseni Ejei, urma să conducă Iranul până când Adunarea Experților „alege un conducător permanent în cel mai scurt timp”.

Trump, despre „cel mai rău scenariu” pentru Iran

Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că majoritatea oficialilor iranieni pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru a conduce Iranul după încheierea războiului au murit.

Trump declarat marți, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă cu cancelarul german Friederich Merz, că „cel mai rău scenariu” pentru Iran ar fi dacă „cineva la fel de rău precum conducerea precedentă ar prelua conducerea”.

„Asta s-ar putea întâmpla. Nu vrem să se întâmple asta”, a spus președintele american. „Am vrea să vedem pe cineva acolo, care să readucă puterea poporului, și vom vedea ce se va întâmpla”.

Dintre candidații pe care administrația de la Washington i-a luat în considerare pentru conducere, majoritatea sunt morți, a precizat Trump, adăugând că „în curând, nu vom mai cunoaște pe nimeni”.

„Majoritatea persoanelor la care ne gândeam sunt moarte. (…) Și acum avem un alt grup (de lideri). Este posibil ca și ei să fie morți”, a spus el.

„Mi se pare că cineva din interior ar fi poate mai potrivit”, a sugerat Trump. „Dacă există o astfel de persoană, dar noi avem oameni de genul acesta (luați în calcul, n.r.). Avem oameni… mai moderați”, a adăugat liderul de la Casa Albă.