Cine este Mojtaba Khamenei, ales noul lider suprem al Iranului

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei (în centru), participă la mitingul anual Quds, la Teheran, Iran, pe 31 mai 2019. FOTO: Vahid Salemi / AP / Profimedia

Adunarea Experților din Iran l-a ales marți pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, a anunțat marți publicația din exil Iran International. Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al ayatollahului ucis în atacurile aeriene desfășurate de SUA și Israel, este considerat aliniat taberei conservatoare radicale din Iran, la fel ca tatăl lui, scrie publicația israeliană Ynet.

Război în Orientul Mijlociu, ziua a 4-a: Misiuni diplomatice americane închise din cauza loviturilor iraniene / Marea Britanie și Franța trimit forțe în Cipru / Trump laudă operațiunea / Un nou lider ales la Teheran

Mojtaba Khamenei (56 de ani) a susținut public reprimarea oponenților regimului din Iran și a sprijinit o politică fermă față de dușmanii externi.

Cleric de rang mediu care predă teologia șiită la un seminar din Qom, centrul religios al Iranului, Mojtaba nu a deținut niciodată o funcție oficială în guvern, dar este cunoscut pentru influența considerabilă pe care a exercitat-o până acum în culise.

Se știe că Mojtaba Khamenei a cultivat legături strânse cu Garda Revoluționară Islamică (IRGC), cea mai puternică instituție militară din țară, precum și cu forța paramilitară voluntară Basij.

Analiștii din afara Iranului l-au descris anterior pe Mojtaba ca fiind un „paznic” în cercul restrâns al tatălui său. În 2019, Statele Unite au impus sancțiuni asupra lui Mojtaba Khamenei, afirmând că, deși nu deținea o funcție oficială, el îl „reprezenta” efectiv pe liderul suprem.

În ciuda faptului că numele său a apărut în repetate rânduri de-a lungul anilor ca posibil succesor, Mojtaba nu era considerat, în general, un candidat principal.

Observatorii au remarcat că promovarea lui ar putea fi percepută ca o transferare ereditară a puterii – o reminiscență a monarhiei răsturnate în Revoluția Islamică din 1979 – și că el nu este considerat un cleric suficient de înalt în funcție, conform standardelor tradiționale pentru acest post.

De altfel, succesiunea de la tată la fiu este privită cu dezaprobare în cadrul clerului musulman șiit și, în special, într-o republică islamică ce a luat naștere prin după răsturnarea unei monarhii larg detestate, notează și CNN.

Oficialii israelieni au declarat anterior că Mojtaba Khamenei nu pare să aibă o imagine publică proeminentă și au sugerat că autoritățile iraniene au încercat să-l țină „ascuns”.

În ianuarie, Bloomberg a scris că Motjaba Khamenei supervizează un imperiu investițional, mai multe surse afirmând că fiul ayatollahului are acces la conturi bancare elvețiene și proprietăți britanice de lux în valoare de peste 100 de milioane de dolari, în pofida sancțiunilor instituite de SUA împotriva lui în 2019.

Conform Constituției Iranului, Liderul Suprem este ales de Adunarea Experților, ai cărei membri sunt aleși, dar trebuie mai întâi aprobați de Consiliul Gardienilor, un organism numit direct sau indirect de liderul suprem. Poziția deține autoritatea supremă asupra armatei, justiției și instituțiilor-cheie ale statului islamic.

Până acum, nu a existat o confirmare imediată din partea presei iraniene de stat cu privire la alegerea lui Mojtaba Khamenei drept succesor al tatălui său la conducerea statului.

Publicația iraniană din exil care a relatat informația a precizat că votul din Adunarea Experților s-a desfășurat sub presiunea Gărzii Revoluționare.

Votul pentru alegerea succesorului lui Khamenei, desfășurat online

Adunarea Experţilor din Iran, organismul însărcinat cu alegerea următorului lider suprem al ţării, s-a reunit virtual marți, potrivit agenţiei iraniene de ştiri Fars.

Organismul ales, format din 88 de clerici de rang înalt, a ţinut reuniuni la distanţă după ce Israelul a atacat complexele aparţinând Adunării în această săptămână.

Presa de stat a scris că atacurile americane şi israeliene au lovit complexul Adunării Experţilor din Teheran luni, iar marţi, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a confirmat un nou atac asupra complexului din Qom.

„Rezultatele atacului sunt încă în curs de examinare. Dacă vor exista rezultate confirmate, vom furniza informaţii actualizate în consecinţă”, a declarat Defrin într-o conferinţă de presă, citat de CNN și News.ro.

Agenția Fars a scris că în momentul atacului israelian nu se desfăşura nicio şedinţă a Adunării în clădirea din Qom, localitate aflată la sud de Teheran.

Atacul de marți a venit în contextul în care, potrivit Fars, Adunarea Experților se afla în „etapa finală” a alegerii unui nou lider suprem al Iranului.

Ayatollahul Ali Khamenei nu avea un succesor declarat oficial. Odată cu uciderea lui Khamenei, puterile lui fuseseră transferate temporar, până la alegerea unui nou lider suprem, unui consiliu format din trei persoane – un triumvirat, alcătuit din preşedinte, şeful sistemului judiciar şi un cleric de rang înalt din Consiliul Gardienilor.

Consiliul Gardienilor este un organism format din 12 jurişti care supervizează activităţile parlamentului iranian.

Preşedintele Donald Trump a afirmat marţi că majoritatea oficialilor iranieni pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru a conduce Iranul după încheierea războiului au fost uciși.