VIDEO Fiul lui Maduro, supranumit „Prințul”, promite „sprijin necondiționat” pentru președinta interimară a Venezuelei. Parlamentul a scandat „Haide, Nico!”

Parlamentarii din noua legislatură de la Caracas, aleși în mai în urma unui scrutin boicotat de o mare parte a opoziției, au denunțat luni cu vehemență capturarea președintelui de stânga, Nicolas Maduro, în operațiunea militară americană din weekend, transmite AFP.

Fiul președintelui Maduro, deputatul Nicolas Maduro Guerra, a spus că este încrezător că tatăl său și prima doamnă, Cilia Flores, „se vor întoarce” în Venezuela.

„Mai devreme sau mai târziu vor fi cu noi… Se vor întoarce”, a declarat el.

Nicolas Maduro Guerra (35 de ani), supranumit „Nicolasito” sau „Prințul” în rechizitoriul autorităților americane, este la rândul său inculpat în SUA, potrivit USA Today.

Maduro Jr., fiul al președintelui venezuelean și al primei sale soții, Adriana Guerra Angulo, a început să sprijine operațiunile cu droguri din 2014, potrivit rechizitoriului american. El era considerat de mulți succesorul mișcării socialiste inițiate de fostul președinte Hugo Chavez.

Mesaj de susținere pentru președinta interimară

Fiul președintelui Maduro a transmis un mesaj de susținere pentru noul lider interimar al țării, Delcy Rodriguez, care era vicepreședintă a tatălui său.

„Ție, Delcy Eloina, sprijinul meu necondiționat pentru sarcina foarte dificilă pe care ți-a fost încredințată. Contează pe mine…”, a mai declarat Nicolas Maduro Guerra la deschiderea sesiunii parlamentare.

„Patria este pe mâini bune, tată, și în curând ne vom îmbrățișa aici, în Venezuela”, a adăugat el.

Noii membri ai parlamentului unicameral din Venezuela au fost aleși în mai 2024, după o rundă de alegeri boicotată de o mare parte a opoziției, care a lăsat 256 dintre cele 286 de mandate în mâinile partidului de guvernământ, Partidul Socialist Unit din Venezuela (PSUV), și aliaților săi.

Tot luni, fratele președintei interimare Delcy Rodriguez a fost reales la conducerea parlamentului.

Parlamentarii au scandat „Haide, Nico!”, unul dintre sloganurile din campania prezidențială a lui Maduro din 2024, care a fost urmată de alegeri contestate drept frauduloase de opoziție și de zeci de țări.

Capturat în weekend de armata americană, Nicolas Maduro a fost adus în SUA, unde este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Președintele venezuelean și soția sa au pledat „nevinovați”, potrivit New York Times. Cei doi rămân în arest.