Fiul lui Ramzan Kadîrov este în stare critică după un accident cu coloana lui oficială. Adam a fost dus cu un „spital zburător” la Moscova

Adam Kadirov, unul dintre fiii lui Ramzan Kadirov, Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al șefului Republicii Cecenia, este în stare critică în urma unui accident rutier în Groznîi, potrivit Radio Free Europe și canalului de Telegram al opoziției cecene, Niyso.

Fiul lui Ramzan Kadîrov a fost găsit de echipajele medicale inconștient la locul accidentului și resuscitat.

Potrivit publicației Fortanga din Ingușetia, Adam Kadîrov a fost transportat vineri noapte de Groznîi la Moscova cu un avion An-148-100EM — un „spital zburător” operat de Ministerul Situațiilor de Urgență al Rusiei

Potrivit surselor Niyso, coloana oficială a lui Adam Kadîrov se deplasa cu viteză mare când a avut loc accidentul, în care au fost implicate mai multe vehicule și au fost rănite mai multe persoane.

Forțele de securitate ar fi izolat zone din Groznîi după accident, închizând în special drumurile care duc la spitalul unde este tratat Kadîrov junior.

Adam este unul dintre cei mai cunoscuți copii ai lui Ramzan Kadîrov, de multă vreme șef al Republicii Cecene din Rusia.

În septembrie 2023, Ramzan Kadîrov a distribuit un videoclip în care Adam, pe atunci în vârstă de 15 ani, îl bătea pe într-un centru de detenție al poliției pe Nikita Zhuravel, acuzat că a ars o copie a Coranului. Ramzan Kadîrov a promovat înregistrarea pe rețelele de socializare, declarând că este mândru de fiul său.

După incident, Adam a început să primească diverse premii și a ocupat mai multe funcții de rang înalt în Cecenia. În prezent, el ocupă funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei și supraveghează Ministerul Afacerilor Interne al republicii.