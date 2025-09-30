Fizicienii au stabilit un nou record cu un câmp magnetic de 700.000 de ori mai puternic decât al Pământului

În condițiile potrivite, magneții supraconductori permit curentului electric să circule practic fără perturbări, generând câmpuri magnetice intense pentru o varietate de utilizări, inclusiv pentru experimente de fuziune nucleară. În mod firesc, un câmp magnetic mai puternic le oferă oamenilor de știință mai mult spațiu de explorare – ceva ce ar putea deveni în curând disponibil fizicienilor din China, datorită realizării unui magnet supraconductor cu performanțe record, relatează Gizmodo.

Institutul de Fizică a Plasmei din cadrul Academiei Chineze de Științe (CAS) a anunțat într-un comunicat publicat pe 28 septembrie că a dezvoltat un magnet complet supraconductor.

Acest magnet a reușit să genereze un câmp magnetic record, cu o intensitate de 35,1 tesla 0 de 700.000 de ori mai puternic decât câmpul magnetic natural al Pământului. Potrivit comunicatului, câmpul a fost menținut timp de aproximativ 30 de minute.

Recordul precedent, un câmp magnetic de 32,35 tesla, fusese stabilit tot de CAS, dar de o altă divizie – Institutul de Inginerie Electrică.

„Această reușită a confirmat fiabilitatea soluției tehnice și a oferit o platformă importantă pentru efectuarea diverselor experimente pe mostre în condiții de 35,1 tesla, într-un magnet complet supraconductor”, a declarat CAS.

Obținerea condițiilor de supraconductivitate necesită adesea temperaturi extrem de scăzute. Magneții supraconductori sunt deja folosiți într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi în aparatele RMN sau în acceleratoarele de particule. Aceste utilizări implică propriile provocări de fabricație, dar în aplicațiile de fuziune nucleară, cerința de temperatură joasă complică lucrurile și mai mult.

Un magnet pentru cel mai mare reactor de fuziune nucleară din lume?

Fuziunea nucleară, procesul prin care doi atomi ușori se ciocnesc pentru a genera cantități masive de energie, produce în mod natural foarte multă căldură. Acea căldură se transferă și către magneții supraconductori, care sunt proiectați să țină în condiții de siguranță reacția de fuziune.

Prin urmare, în proiectarea acestor componente, inginerii trebuie să țină cont de condițiile de mediu cu care se va confrunta magnetul. Noul magnet este încă departe de a fi integrat într-un reactor de fuziune, însă cercetătorii sunt conștienți de provocările pe care le-ar putea întâmpina atunci când vor încerca să mărească intensitatea câmpului magnetic, după cum au menționat într-un interviu acordat postului CGTN.

Institutul de Fizică a Plasmei din cadrul CAS coordonează participarea Chinei la Reactorul Termonuclear Experimental Internațional (ITER), un proiect global menit să construiască cel mai mare reactor de fuziune din lume.

CAS nu a precizat dacă noul magnet va fi trimis direct către ITER, deși a subliniat că are sarcina de a furniza mai multe componente ale reactorului, inclusiv tehnologia supraconductoare.