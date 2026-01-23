Fizicienii și matematicienii de top din Rusia au fost puși să lucreze la un sistem de monitorizare a reacțiilor rușilor la deciziile lui Putin

Premierul rus Mihail Mișustin, fotografiat în timpul unei vizite pe care a efectuat-o în data de 2 iunie 2025 la Centrul Național pentru Fizică și Matematică din Sarov, FOTO: Dmitry Astakhov / Zuma Press / Profimedia Images

Rusia dezvoltă un sistem de monitorizare a „reacțiilor sociale și psihologice” ale cetățenilor la deciziile guvernamentale, a anunțat Igor Kalyaev, membru al Academiei Ruse de Științe și șeful unui departament al Universității Federale Sudice, din Rostov, citat de The Moscow Times.

Platforma va monitoriza și evalua modul în care „comunitățile online” răspund la „evenimente semnificative din punct de vedere social”, a explicat el. Printre altele, sistemul va permite „identificarea tendințelor și anomaliilor în răspunsurile psiho-emoționale ale comunităților online, evaluarea tensiunii psiho-emoționale și identificarea influențatorilor evidenți care influențează starea de spirit a comunităților prin mesajele lor”, relatează canalul financiar RBC.

Lucrările la platformă se desfășoară la Centrul Național de Fizică și Matematică (NCPM), situat în orașul închis Sarov din regiunea Nijni Novgorod, ca parte a unui program numit „AI și Big Data”.

Cu o populație de aproximativ 93.000 de locuitori, Sarov este unul dintre așa-zisele orașe „închise” ale Rusiei, un statut moștenit din perioada sovietică și menținut până astăzi din motive de securitate națională. Orașul găzduiește Centrul Nuclear Federal Rus (RFNC-VNIIEF), principalul centru al Rusiei pentru dezvoltarea armelor nucleare și termonucleare – echivalentul rusesc al Los Alamos din SUA. Acolo se proiectează și se testează (la nivel teoretic și de simulare) focoase nucleare, tehnologii de detonare, modele de arme strategice etc.

Intrarea în oraș este permisă doar cu autorizație specială, iar străinilor nu li se permite accesul decât în cazuri extrem de rare, cu aprobări federale.

Până când au cercetătorii ruși termen să termine sistemul

Kalyaev a precizat că planul este ca sistemul să fie pus în cele din urmă la dispoziția oficialilor din orașele cu o singură industrie ale Rosatom, agenția nucleară a Rusiei, precum și altor oficiali ai companiei. Termenul de implementare este până în 2030.

Kalyaev a menționat că un prototip al sistemului a instalat pentru „operațiuni de testare” în administrația Sarov și la Departamentul de Comunicații și Relații Internaționale al RFNC-VNIIEF.

Kalyaev a mai afirmat că, după finalizare, proiectul va oferi „un sistem automat de asistență decizională la scară largă pentru identificarea și analizarea reacțiilor comunității online, care va îmbunătăți calitatea deciziilor de management și satisfacția publicului față de politicile implementate la nivel local sau federal”.

Decretul guvernamental de înființare a NCFM a fost semnat în 2021, la îndrumarea președintelui Vladimir Putin. Centrul este specializat în științe fundamentale și aplicate în astrofizică, fizică nucleară, inteligență artificială, supercomputere și tehnologii cuantice. Baza științifică și experimentală a centrului este Centrul Nuclear Rus – VNIIEF, care face parte din Rosatom.