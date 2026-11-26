Trei dintre filmele regizate de Cristian Mungiu vor fi difuzate în perioada 4-6 decembrie la cinematograful AMC Georgetown 14 din Washington în cadrul programul „Cristian Mungiu: Stories of Our Times”, anunță Ambasada României în SUA într-un comunicat de presă.

Cele trei filme care vor fi difuzate în cadrul programului sunt „După dealuri”, „R.M.N.” și „Fjord”. Cel din urmă este propunerea României la Oscaruri și i-a adus lui Mungiu al doilea Palme d’Or din carieră la Cannes.

Regizorul va fi prezent și el la Washington și va răspunde întrebărilor publicului în sala cintematografului, pe 5 decembrie.

Această discuție va avea loc cu două zile înainte ca membrii Academiei Americane de Film să înceapă votul pentru lista scurtă pentru Oscaruri.

Când este anunțată lista scurtă

Lista scurtă va fi anunțată pe 15 decembrie, potrivit publicației BroadwayWorld. Ea va cuprinde 15 filme care concurează la categoria „cel mai bun film internațional”. Nominalizările la Oscar pentru această categorie vor fi anunțate pe 21 ianuarie, iar gala Oscar va avea loc pe 14 martie. Doar cinci filme vor fi nominalizate la această categorie.

Pentru categoriile „cel mai bun film”, „regie”, „actorie” sau „scenariu” nu există o listă scurtă ci sunt anunțate direct nominalizările pe 21 ianuarie.

Cristian Mungiu a mai fost prezent pe lista scurtă pentru „cel mai bun film internațional” în 2012 cu „După Dealuri”. Filmul nu a fost nominalizat în cele din urmă.

Singurul film care a primit nominalizări la Oscar a fost „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau. La Oscarurile din 2021, „Colectiv” a fost nominalizat la două categorii: „documentar” și „cel mai bun film internațional”, dar nu a câștigat nicio statuetă.

Când urmează să ajungă Fjord în cinematografele din România

„Fjord” abia a avut premiera în Franța și urmează să ajungă în România la început de 2027, pe 15 ianuarie.

Inspirat de cazul real al familiei Bodnariu, care a stârnit un val de reacții în presa națională și internațională la final de 2015, filmul îi are ca protagoniști pe Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Într-un interviu acordat pentru HotNews, Cristian Mungiu vorbește despre „Fjord”, despre temele și dilemele pe care le aduce în discuție, dar și despre reacțiile puternice pe care filmul le-a generat.

„Nu vreau să fac filme de propagandă pentru nicio cauză în afara aceleia de a rămâne dilematic, îndoit”, a declarat Mungiu, în interviu.