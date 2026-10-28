Unde va primi Flavio Bolsonaro viză. Anunțul venit după fuga din Brazilia

Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro a părăsit țara și se îndreaptă spre Statele Unite, după ce a pierdut alegerile prezidențiale de duminică, au declarat marți după-amiază trei surse pentru agenția internațională de presă Reuters, Departamentul de Stat al SUA urmând să le acorde lui și familiei acestuia vize de intrare în țară.

Bolsonaro, care încă nu și-a recunoscut înfrângerea în fața actualului președinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, a fugit din Brazilia după ce a refuzat să se conformeze unei hotărâri a Curții Supreme de a-și preda pașapoartele.

Hotărârea care l-a vizat se referă la o anchetă privind spălarea de bani, în cadrul căreia el a negat orice faptă ilegală.

Nu se cunoaște exact unde se află Flavio Bolosnaro acum, soția lui și cele două fiice. O sursă apropiată familiei a declarat că Flavio a aterizat în Florida, dar a refuzat să precizeze unde anume.

„Departamentul de Stat va elibera vize pentru Flavio Bolsonaro și familia lui și le va permite intrarea în Statele Unite”, a declarat un înalt oficial al Departamentului de Stat.

Diviziunea dintre Brazilia și SUA se adâncește

Plecarea lui Bolsonaro amenință să adâncească diviziunea dintre cele mai populate două națiuni de pe continentul american. Lula a acuzat Washingtonul că a colaborat cu familia Bolsonaro pentru a-i readuce la putere, iar Reuters a relatat, înaintea alegerilor de duminică, despre o campanie a Departamentului de Stat al SUA menită să-i readucp la putere pe membrii familiei.

Trump a afirmat anterior că tatăl lui Flavio, fostul președinte Jair Bolsonaro, a fost victima unei persecuții judiciare în Brazilia. Jair Bolsonaro s-a refugiat, de asemenea, în Statele Unite după ce a refuzat să recunoască înfrângerea în fața lui Lula în 2022, pe când fostul președinte american Joe Biden se afla la putere. Bolsonaro senior s-a întors în cele din urmă, dar a fost condamnat ulterior la 27 de ani de închisoare pentru complot în vederea unei lovituri de stat, după ce susținătorii acestuia au luat cu asalt clădirile guvernamentale din Brasilia.

Trump nu a făcut nicio mențiune despre plecarea lui Flavio Bolsonaro în declarațiile de presă de luni, dar a afirmat că scrutinul din Brazilia „pare o altă alegere fraudată”.

Lula, vorbind în capitala Brasilia, a spus că tocmai aflase că Flavio părăsise țara și a calificat acest gest drept rușinos, afirmând că fiul lui Bolsonaro ar fi trebuit să rămână în Brazilia și să-și dovedească nevinovăția.

Bolsonaro era favorit să câștige alegerile prezidențiale de duminică, dar a sfârșit prin a pierde în fața lui Lula, într-un rezultat șocant.

Obligat să predea pașapoartele

Luni, lui Flavio Bolsonaro i s-au acordat 24 de ore pentru a-și preda pașapoartele, dar acestea au fost anulate după expirarea termenului, au declarat două surse. Într-o hotărâre judecătorească consultată de Reuters, Curtea Supremă a invocat riscul ca Bolsonaro să fugă din Brazilia și „resursele lui financiare semnificative”, în decizia prin care a ordonat confiscarea pașapoartelor acestuia.

Bolsonaro, care își pierde imunitatea judiciară odată cu încheierea mandatului său în Senat, în februarie, a afirmat luni că nu are intenția de a fugi din țară.

„Nu m-am gândit niciodată să părăsesc țara”, a spus el. „Voi preda pașapoartele și mă voi apăra împotriva acestei farse, care reprezintă o încercare evidentă de a mă intimida.”

Plecarea lui Bolsonaro să-l fi luat prin surprindere pe coordonatorul său de campanie.

„Suntem surprinși de această veste deoarece, chiar ieri, am discutat despre necesitatea ca Flavio – având în vedere cele 60 de milioane de voturi pe care le-a obținut – să preia acest rol de lider al opoziției”, le-a spus senatorul Rogerio Marinho reporterilor.

Urmând calea tatălui

Deși Bolsonaro nu și-a recunoscut încă oficial înfrângerea – duminică afirmând că va solicita anularea rezultatului alegerilor din cauza unor presupuse nereguli electorale – Partidul Liberal din care face parte a anunțat luni că recunoaște victoria lui Lula.

Rămâne neclar cum a reușit Bolsonaro să părăsească țara în condițiile în care avea la dispoziție un termen de 24 de ore pentru a-și preda pașapoartele. Un înalt oficial al Poliției Federale a declarat că Bolsonaro nu a părăsit țara prin niciun punct oficial de trecere a frontierei.

Eduardo Bolsonaro, fratele mai mic al lui Bolsonaro, care locuiește în Statele Unite, declarase înainte de scrutin că o înfrângere electorală ar necesita o mutare.

„Dacă fratele meu nu câștigă, sunt de părere că ar trebui să părăsească țara”, i-a spus el podcasterului Steven Crowder, în cursul lunii octombrie.