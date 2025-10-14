Floarea-cadavru, care miroase a carne putrezită, a dispărut de la o grădină botanică din Germania. „Furtul lui David ne afectează profund”

Una dintre atracțiile Grădinii Botanice Rombergpark din Dortmund, Germania, a dispărut subit, relatează Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Această plantă deosebită înflorește foarte rar și deși miroase îngrozitor în acel moment, atrage mii de vizitatori, potrivit publicației germane.

Planta, botezată „David”, atrage numeroși curioși în Grădina Botanică Rombergpark. Însă, de miercuri, floarea rară a fost luată de persoane necunoscute. Grădinarii au observat furtul în timpul unei verificări de rutină.

„David” făcea parte din colecția permanentă a Grădinii Botanice din 2016. Planta înflorește doar o dată la câțiva ani, iar atunci atrage mii de vizitatori. În timpul înfloririi, răspândește un miros puternic de hoit, asemănător cu cel al cărnii în descompunere. Până la sfârșitul lunii septembrie, „David” mai avea încă o frunză.

După ce frunza s-a ofilit, grădinarii au acoperitdin nou cu pământ tuberculul care cânterește 20–30 de kilograme. La scurt timp însă au constatat că cineva a săpat și a furat bulbul. Grădina Botanică a depus deja plângere la poliție.

Conducerea grădinii a declarat că regretă mai puțin pierderea materială și mai mult suferința emoțională. Un cercetător al instituției a spus, pentru autoritățile orașului Dortmund: „Furtul lui David ne afectează profund.”

Mulți vizitatori așteptau următoarea înflorire a plantei. Cercetătorul a făcut și un apel către conștiința hoților, exprimându-și speranța că aceștia vor aduce înapoi floarea „David”.

Planta tropicală, originară din Sumatra, cea mai mare insulă a Indoneziei, este cunoscută sub mai multe nume, fascinând oamenii de știință în ultimele decenii, potrivit BBC. Denumirea sa științifică este Amorphophallus titanum, însă experții o cunosc și drept Titan Arum. Oamenii se delectează inventând tot felul de porecle, adesea făcând aluzie la mirosul sau forma sa, pe care inclusiv specialiștii o asemănă cu un falus.

În Indonezia, planta, care poate depăși 2 metri înălțime și o greutate de 150 de kilograme, este cunoscută sub numele de bunga bangkai („floarea cadavrului”) sau „planta hoitului”.

Odată descoperită de un botanist italian în secolul XIX, floarea bizară s-a răspândit în grădinile botanice din întreaga lume, apărând periodic în titlurile ziarelor locale când înflorește, ceea ce s-a întâmplat doar de 21 de ori la nivel mondial până în 1989, mai botează BBC.

Grădinile botanice preferă, de asemenea, să-și denumească propriile plante: de la „Grimace” și „Spike” la „Sprout”, „Velvet Queen” și, puțin mai ironic, „Baby”.