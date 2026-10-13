FMI avertizează că economia mondială „stă într-un singur picior”: „Ce se întâmplă dacă se clatină?”

Fondul Monetar Internațional (FMI) a semnalat marți riscuri semnificative pentru creșterea economică și stabilitatea financiară, generate de o posibilă încheiere a „boom”-ului investițiilor în inteligența artificială (AI), de creșterea nivelului îndatorării și de prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

FMI a prognozat o creștere economică globală de 3,1% pentru 2026, o revizuire în ușoară creștere față de prognoza de 3% din iulie, întrucât investițiile în infrastructura pentru inteligența artificială, care se mențin la un nivel ridicat, au compensat efectele creșterii prețurilor petrolului provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Cel mai recent raport „World Economic Outlook” (Perspectivele economiei mondiale), publicat la Bangkok în timpul reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale, prevede de asemenea o creștere economică de 3,4% în 2027.

Această prognoză se bazează însă pe ipoteza că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă până în martie și că transportul maritim va reveni la condițiile anterioare războiului până în octombrie 2027.

Potrivit FMI, un război care s-ar prelungi mai mult și care ar menține prețul petrolului la peste 130 de dolari pe baril pe tot parcursul primului trimestru din 2027 ar reduce creșterea economică de anul viitor cu jumătate de punct procentual.

Riscul unei corecții pe piața inteligenței artificiale

Într-un alt scenariu nefavorabil, FMI a declarat că o scădere abruptă a investițiilor în inteligența artificială ar putea provoca o depreciere accentuată a prețurilor activelor, reducând în cele din urmă PIB-ul global cu 1,1% până în 2028, inclusiv printr-o scădere de 1,8% a producției economice a Statelor Unite.

„Avem acum o economie care stă într-un singur picior, piciorul inteligenței artificiale”, a declarat Kristalina Georgieva, directoarea generală a FMI, în cadrul unui eveniment organizat de Comitetul Bretton Woods.

„Ce se întâmplă dacă acesta se clatină? Ce se întâmplă dacă apar dezamăgiri, iar acestea duc la un mediu economic potențial mai dificil?”, a continuat ea.

FMI a subliniat riscuri similare într-un raport separat, „Global Financial Stability Report” (Raportul privind stabilitatea financiară globală), avertizând că factorii de decizie trebuie să evite indolența în eforturile de protejare împotriva unei posibile retrageri a investițiilor în inteligența artificială și a unei scăderi a evaluărilor bursiere.

„Dacă apar semne de întrebare cu privire la monetizarea inteligenței artificiale, investițiile în acțiuni își vor pierde din valoare, serviciul datoriei ar putea deveni dificil, iar veniturile anticipate pe viitor s-ar putea să nu se materializeze”, a declarat și Jason Wu, director adjunct al Diviziei de Analiză a Piețelor Globale din cadrul FMI, în timpul unei conferințe de presă desfășurate la reuniunile de la Bangkok.

Jason Wu, director adjunct al Diviziei de Analiză a Piețelor Globale din cadrul FMI, FOTO: Celal Gunes / AFP / Profimedia

FMI nu crede în perspectiva unei recesiuni mondiale

Athanasios Vamvakidis, director adjunct al Departamentului pentru Piețe Monetare și de Capital al FMI, a avertizat la rândul său că o corecție ulterioară a pieței inteligenței artificiale s-ar transmite înapoi către economia reală, trăgând în jos prețurile unei game mai largi de active și reducând cererea agregată prin diminuarea efectului de avuție. Efectele s-ar propaga apoi și mai departe, asupra comerțului mondial.

Printre preocupările evidențiate la Bangkok se numără și riscurile de securitate cibernetică generate de inteligența artificială.

Acestea apar într-un moment în care autoritățile de reglementare bancară își intensifică eforturile de limitare a riscurilor asociate AI, Reuters relatând că principalii autorități de reglementare din SUA chestionează băncile cu privire la utilizarea modelelor avansate de inteligență artificială, în timp ce autoritățile europene de reglementare fac presiuni asupra băncilor pentru a-și consolida planurile de redresare.

Cu toate acestea, nici măcar scăderea abruptă a producției economice preconizată în cel mai pesimist scenariu privind riscurile asociate inteligenței artificiale nu ar reduce, cel mai probabil, creșterea economică până la niveluri compatibile cu o recesiune globală, a declarat Petya Koeva Brooks, director adjunct al Departamentului de Cercetare al FMI, într-un interviu acordat Reuters.