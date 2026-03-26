„Foarte probabil” va fi redusă și acciza la carburanți, anunță Ilie Bolojan: „Există două ipoteze de lucru”

Ilie Bolojan, la finalul ședinței coaliției de guvernământ de la Palatul Parlamentului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-un interviu pentru G4Media, că ordonanța de urgență pe care a adoptat-o Guvernul în privința prețurilor la carburanți este doar „un prim pachet”, iar săptămâna viitoare urmează „foarte probabil” o scădere a accizei.

Premierul a spus că grupul de lucru constituit la nivelul Guvernului pentru gestionarea crizei carburanților va avea o nouă întâlnire luni dimineață „și ne propunem ca până la finalul zilei de luni să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”.

Bolojan: O reducere a accizei la carburanți, cea mai facilă soluție

Întrebat dacă înclină spre scăderea accizei sau mai degrabă a TVA, el a explicat că o reducere a taxei pe valoare adăugată riscă să ducă la o procedură de infrigement din partea Comisiei Europene, în timp ce o reducere a accizei „este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect”.

„Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare”, a afirmat Bolojan.

El a spus că Guvernul trebuie să evalueze, pe de o parte, capacitatea pe care o poate suporta statul român în reducerea accizei, inclusiv din perspectiva duratei de aplicabilitate.

„De asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a menționat, totodată, că măsura trebuie „să nu aibă efecte colaterale”.

„Dacă vii cu alte măsuri sau dacă nu le gândești cum trebuie, există riscul să generezi blocaje de aprovizionare (…). De asemenea, poți să creezi sincope puternice pe partea de import de combustibil, de țiței sau de motorină, de exemplu, unde cererea este mult mai mare decât benzina pe piața românească”, a explicat prim-ministrul Bolojan.

Asociația Energia Inteligentă, despre ordonanța adoptată joi: „Statul doar simulează intervenția”

Guvernul a adoptat joi o ordonanță de urgență care prevede plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din 2025 pentru întreg lanțul – de la rafinare, la vânzare, exporturi de motorină și țiței doar cu acordul autorităților și amenzi de până la 10% din cifra de afaceri pentru cei care nu vor respecta aceste reguli.

Măsurile adoptate prin declararea stării de criză pe piaţa combustibililor vor fi în vigoare în perioada 1 aprilie – 30 iunie, cu posibilitatea de prelungire.

Totuși, unii specialiști susțin că actul normativ este aproape inutil.

„Există momente în care statul intervine ferm, își asumă costuri și schimbă realitatea. Și există momente — din ce în ce mai dese — în care statul doar simulează intervenția. Această Ordonanță de Urgență aparține, fără echivoc, celei de-a doua categorii. Nu este o măsură economică reală. Este un gest politic ambalat în limbaj tehnic, conceput nu pentru a schimba piața, ci pentru a calma percepția publică”, susține Asociația Energia Inteligentă, într-o analiză.