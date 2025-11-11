Fondatorul Google Brain spune că ștacheta nu a fost niciodată atât de jos pentru programatori, dar că absolvenții se angajează tot mai greu

„Ștacheta de intrare în programare este acum mai jos decât oricând”, afirmă Andrew Ng, renumitul profesor de la Universitatea Stanford care a fondat proiectul Google Brain. „Oamenii care programează – fie că sunt directori, specialiști în marketing, recrutorii, nu doar ingineri software – vor reuși să facă mult mai multe decât cei care nu o fac”, mai afirmă el, citat de Business Insider.

Ng, care în prezent conduce mai multe afaceri axate pe inteligență artificială (AI), a făcut comentariile într-o prezentare pe care a susținut-o luni la conferința „Build” organizată de compania de stocare a datelor în cloud Snowflake.

El a adăugat că este „o perioadă minunată” pentru ca oamenii să creeze ceva care îi pasionează, deoarece acest lucru poate fi făcut într-un timp mai scurt și cu costuri mult mai reduse decât în trecut. El a sugerat însă puternic folosirea programării asistate de AI, cunoscută și sub numele de „vibe coding”.

„Nu mai programați manual. Nu o faceți în stilul vechi”, a îndemnat el.

„Lăsați inteligența artificială să vă ajute să scrieți cod”, a continuat Ng. „Asta îi va face pe oameni, indiferent de funcția pe care o au, mult mai productivi și le va aduce mai multă plăcere în muncă”, a mai spus acesta.

Andrew Ng spune că îi e greu să găsească oameni care să „stăpânească cu adevărat AI”

Profesorul și antreprenorul acum în vârstă de 49 de ani este una dintre cele mai respectate voci din Silicon Valley, în parte datorită muncii sale la Google Brain – o echipă de cercetare în domeniul inteligenței artificiale bazată pe învățare automată („deep learning”).

Creată în 2011 de Ng și Greg Corrado, un specialist american în neuroștiințe și știința calculatoarelor, Google Brain a funcționat ca unica ramură de AI a companiei Google înainte de a fi integrată în aprilie 2023 în noul departament Google AI – actuala divizie de cercetare a companiei dedicată inteligenței artificiale.

Ng afirmă acum că absolvenții de informatică se confruntă cu o creștere a ratei șomajului deoarece „universitățile nu au adaptat suficient de repede programele de studii pentru programarea bazată pe inteligență artificială”.

„Chiar și eu am dificultăți în a angaja suficienți oameni care să stăpânească cu adevărat AI”, a spus el în timpul prezentării de la conferința „Build”.

Șeful Nvidia, un alt fan al „vibe coding”

Business Insider notează că aceste comentarii îl pun pe Ng pe lista directorilor din industria tehnologică care promovează instrumentele de „vibe coding” și modul în care acestea fac dezvoltarea de software mai accesibilă, chiar și pentru rolurile care nu țin strict de domeniul tehnic.

Unul dintre aceștia este Jensen Huang, CEO-ul neconvențional al Nvidia, prima companie din istorie care a depășit pragul de capitalizare de 5 trilioane de dolari.

Vorbind la începutul lunii iunie la London Tech Week, Huang a subliniat că nu trebuie să fii un programator expert pentru a cere unui instrument AI să scrie un program. El a spus că acest lucru face inteligența artificială să devină „marele egalizator” atunci când vine vorba de a transforma ideile în realitate prin cod.

„Acum, dintr-odată… există un nou limbaj de programare”, a spus Huang, citat de CNBC. „Acest nou limbaj de programare se numește «uman»”.

Huang a remarcat că, deși relativ puțini oameni știu să lucreze cu limbaje de programare precum C++ sau Python, „toată lumea… cunoaște limbajul «uman»”. Iar modul de a cere unui instrument AI să scrie un program este „pur și simplu să i-o ceri frumos”, la fel cum ai face-o cu o persoană, a subliniat șeful Nvidia.