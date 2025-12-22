Fonduri UE în București și Ilfov: Aproape jumătate dintre aplicanți au fost respinși de la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor. Lista proiectelor selectate pentru finanțare, așteptată în ianuarie 2026

Peste 400 de firme au fost respinse din prima etapă a procesului de selecție la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor care vor să facă investiții în municipiul București și județul Ilfov, în cadrul Programului Regional București-Ilfov (PR BI), finanțat din fonduri europene prin Politica de Coeziune.

Autoritatea de Management a PR BI a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale, că a finalizat recent evaluarea tehnico-financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul Apelului PR BI P1/1.8/1/2024.

Procesul de evaluare a Cererilor de Finanțare s-a încheiat la 18 decembrie 2025, odată cu transmiterea ultimelor notificări către firmele solicitante.

Citiți mai departe pe StartupCafe.ro.

Fonduri europene – România, Foto: © Tanyashir | Dreamstime.com