Fonduri UE în București și Ilfov: Aproape jumătate dintre aplicanți au fost respinși de la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor. Lista proiectelor selectate pentru finanțare, așteptată în ianuarie 2026
Peste 400 de firme au fost respinse din prima etapă a procesului de selecție la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor care vor să facă investiții în municipiul București și județul Ilfov, în cadrul Programului Regional București-Ilfov (PR BI), finanțat din fonduri europene prin Politica de Coeziune.
Autoritatea de Management a PR BI a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale, că a finalizat recent evaluarea tehnico-financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul Apelului PR BI P1/1.8/1/2024.
Procesul de evaluare a Cererilor de Finanțare s-a încheiat la 18 decembrie 2025, odată cu transmiterea ultimelor notificări către firmele solicitante.
Fonduri europene – România, Foto: © Tanyashir | Dreamstime.com