Ford va produce mașini electrice chinezești în singura sa uzină auto din Spania

Constructorul auto chinez Geely va produce vehicule electrice într-o uzină a Ford Motor din Spania, în cadrul unei noi societăți mixte de producție în Europa, au anunțat joi cele două companii, relatează CNBC.

Sub rezerva obținerii aprobărilor de reglementare, companiile au precizat că societatea mixtă își va începe activitatea în prima jumătate a anului 2027, iar primele vehicule noi sunt programate să iasă de pe linia de producție în 2028. Până atunci, uzina din Valencia va continua să producă modelul Ford Kuga, potrivit unui comunicat de presă. Uzina din Valencia este singura pe care Ford o are în Spania.

Companiile au anunțat că Ford va deține 66% din societatea mixtă, în timp ce Geely va avea o participație de 34%.

Ce plănuiesc să producă Ford și Geely la fabrica din Spania

Companiile plănuiesc ca societatea mixtă să producă un nou crossover electric pentru Ford, „pe lângă un nou membru al familiei Bronco, precum și două SUV-uri electrice Geely, producția urmând să înceapă în 2028”.

Anunțul vine după mai multe luni de negocieri între cele două părți, în contextul în care producătorii auto tradiționali precum Ford încearcă să facă față concurenței constructorilor chinezi, care de câțiva ani își extind rapid prezența pe piețe noi din afara Chinei.

„Societatea mixtă răspunde noilor realități ale pieței europene – concurență globală intensă, presiune constantă asupra costurilor și reglementări tot mai stricte – repoziționând uzina din Valencia pentru a produce la nivelul noului standard de cost al industriei”, au afirmat companiile în comunicat.

Ford nu este singurul producător auto tradițional care cântărește parteneriate cu rivali din China

Producători auto precum Ford au colaborat în mod tradițional cu companii chineze pentru producție și vânzări în China. Totuși, în ultimii ani, mai multe companii auto consacrate și-au extins astfel de parteneriate și în alte regiuni geografice.

Stellantis, compania-mamă a Chrysler, și-a extins parteneriatul de lungă durată cu producătorul chinez Leapmotor pe piața europeană, iar Volkswagen a declarat că este deschisă posibilității de a împărți fabricile sale europene subutilizate cu mărci auto chineze, ca parte a strategiei sale de reducere a costurilor.

Jim Farley, directorul general al Ford, a lăudat în repetate rânduri viteza de dezvoltare și produsele constructorilor auto chinezi și că va căuta parteneriate care să sprijine operațiunile companiei sale la nivel global.

Parteneriatul dintre Ford și Geely datează din 2010, când Ford a vândut compania Volvo Cars către Geely.