Șeful Ford afirmă că producătorii chinezi de mașini electrice au un avans uriaș față de restul lumii: „Nu există o competiție reală”

Jim Farley, președintele și directorul general al Ford, fotografiat la o discuție cu public organizată în Le Mans, Franța, în data de 13 iunie 2025, FOTO: Delfosse-DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Jim Farley, directorul general al Ford, spune că avansul producătorilor auto chinezi pe segmentul de vehicule electrice este atât de mare încât abia mai există o competiție reală din partea companiilor americane, relatează Business Insider.

„Realitatea competitivă este că chinezii sunt în industria vehiculelor electrice gorile de peste 300 de kilograme”, a declarat Farley în ultimul episod al Decoder, un podcast găzduit de site-ul tech The Verge.

„Nu există o competiție reală din partea Tesla, GM (n.r. General Motors) sau Ford în comparație cu ceea ce am văzut din partea Chinei. Ea domină complet peisajul global al vehiculelor electrice și asta tot mai mult și în afara Chinei”, a adăugat el.

Farley i-a spus jurnalistei Joanna Stern, gazda podcastului, că dominația Chinei în industrie provine din sprijinul generos oferit de guvern producătorilor săi auto.

„China are succes dintr-un motiv întemeiat. Are o capacitate de inovare excelentă, la un cost foarte scăzut”, a spus Farley.

„Există sute de companii, toate sprijinite de guvernele lor locale, astfel că beneficiază de subvenții uriașe. Sunt mărci noi – BYD, Geely, dar și companii precum Nio și Xiaomi – multe dintre ele fără experiență anterioară în industria auto, iar acesta este un mare avantaj pentru ele”, a adăugat el.

Șeful Ford a descris drept „umilitor” avansul Chinei în materie de mașini electrice

Business Insider amintește că nu e prima oară când Farley vorbește despre avansul Chinei în cursa pentru vehiculele electrice. În iunie, în cadrul unei discuții cu public la Aspen Ideas Festival, el a spus că progresul Chinei în domeniu este „cel mai umilitor lucru” pe care l-a văzut vreodată.

„Au o tehnologie de bord mult superioară. Huawei și Xiaomi sunt prezente în fiecare mașină”, a declarat Farley. „Intri în vehicul și nu trebuie să-ți conectezi telefonul. Automat, întreaga ta viață digitală este oglindită în mașină”, a adăugat el.

„Suntem într-o competiție globală cu China, și nu este vorba doar despre vehicule electrice. Iar dacă pierdem această competiție, Ford nu va mai avea viitor”, a subliniat acesta.

Farley a lăudat primul vehicul electric produs de gigantul tehnologic chinez Xiaomi, modelul SU7, într-un episod al The Fully Charged Podcast difuzat în octombrie 2024.

„Nu-mi place să vorbesc prea mult despre competiție, dar conduc un Xiaomi”, a spus Farley. „Am adus unul cu avionul de la Shanghai la Chicago, îl conduc de șase luni și nu vreau să renunț la el”, a povestit acesta.

Subvențiile masive acordate de China producătorilor săi de mașini electrice au fost penalizate de SUA și UE

Farley nu este singurul care vede dominația Chinei în domeniul vehiculelor electrice ca rezultat al costurilor mai mici cu forța de muncă și al subvențiilor masive din partea statului.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank de la Washington a precizat într-un raport publicat anul trecut că guvernul chinez a cheltuit cel puțin 230 de miliarde de dolari pentru finanțarea producătorilor locali de vehicule electrice între 2009 și 2023.

Atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană, au majorat puternic taxele vamale percepute pentru mașinile electrice din China încă de anul trecut, înainte de revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, acuzând că aceste subvenții masive primite de producătorii auto din partea statului reprezintă o formă de concurență neloială pentru producătorii autohtoni.