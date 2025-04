Forțele israeliene au încercuit Rafah, oraș cu valoare strategică din sudul Fâșiei Gaza

Rafah, un oraș sub asalt , Foto: Eyad BABA / AFP / Profimedia

Forțele israeliene au finalizat încercuirea orașului Rafah din Fâșia Gaza, a anunțat armata sâmbătă, ca parte din planul care prevede cucerirea mai multor zone din enclavă și evacuări de populație la scară largă, relatează Reuters.

Armata israeliană a emis în mod repetat avertismente de evacuare pentru sute de mii de palestinieni din Gaza de când a reluat operațiunile în enclavă, în 18 martie, și i-a forțat să se mute într-o arie din ce în ce mai mică, limitată de Marea Mediterană.

Militarii au anunțat, sâmbătă, că și-au stabilit o poziție pe „ruta Morag, care separă Rafah de Khan Younis”.

Ofensiva israeliană din Gaza a fost lansată ca ripostă la atacul comis de Hamas în sudul Israelului în 7 octombrie 2023, în care au fost uciși circa 1.200 de oameni și au fost luați 251 de ostatici, conform bilanțului israelian.

În ofensiva israeliană au fost uciși peste 50.000 de palestinieni, conform datelor oferite de autoritățile sanitare din enclava condusă de Hamas. Majoritatea populației a fost strămutată, iar o mare parte din Gaza a fost transformată în ruine.

Forțele israeliene au reluat ofensiva în martie, după ce au abandonat efectiv acordul de încetare a focului care a intrat în vigoare în ianuarie. Campania va continua, susțin autoritățile israeliene, până când vor fi eliberați cei 59 de ostatici rămași și va fi eliminată organizația Hamas din Gaza.

„Vom asigura securitatea generală în Fâșia Gaza și vom face posibilă implementarea planului Trump, planul de emigrare voluntară”, a declarat prim-ministrul israelian în 30 martie. „Acesta este planul, nu îl ascundem, suntem gata să îl discutăm în orice moment”, a mai spus premierul Benjamin Netanyahu.

Inițial, președintele american propusese strămutarea întregii populații de 2,3 milioane de oameni din Fâșia Gază către țări ca Egipt și Iordania, precum și dezvoltarea enclavei pentru a o transforma în stațiune deținută de SUA. Totuși, nicio țară nu a fost de acord cu preluarea populației.

Hamas susține că îi va elibera pe ostatici doar în cazul unui acord care să pună capăt războiului și a respins cererile de depunere a armelor. O delegație a organizației palestiniene este așteptată la Cairo în weekend pentru a discuta despre noi propuneri de armistițiu, după cum a dezvăluit o sursă din cadrul grupării.

Rafah, oraș de importanță strategică

Rafah este cel mai sudic oraș al Fâșiei Gaza, la granița cu Egipt, iar publicația franceză Le Monde îl descrie drept o poartă care a stat de-a lungul vremii la răscrucea dintre imperii.

Pentru Hamas, să controleze Rafah este de cea mai mare importanță, scrie și Foundation for Defense of Democracies, un think tank din Washington. Organizația vrea să controleze îndeaproape fluxul de ajutoare, dar și alte tipuri de transporturi, cum ar fi mărfurile de contrabandă și stocurile de arme, pe care Egiptul a încercat să le oprească.

În materialul din 8 februarie, FDD descria Rafah drept bastion al Hamas și element-cheie pentru supraviețuirea organizației palestiniene.

Rafah avea o populație de 250.000 de oameni înaintea războiului, notează și BBC. Potrivit ONU, numărul a crescut la 1,4 milioane în lunile care au urmat, întrucât zona s-a transformat într-o uriașă tabără de refugiați. Sute de mii de palestinieni au părăsit orașul în contextul reluării de operații israeliene din 18 martie 2025.