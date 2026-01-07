Fost consilier prezidențial, după ce Nicușor Dan a rămas blocat la Paris: „Spartan este o improvizație / România nu e atât de săracă încât să se facă tot timpul de râs”

Iulian Fota, fost consilier prezidențial, spune că aeronava Spartan cu care președintele Nicușor Dan a mers la Paris și care este blocată acolo din cauza vremii este „o improvizație, o soluție de avarie”, iar România are nevoie de o aeronava prezidențială, „dotată cu toate cerințele necesare unui președinte”.

Reacția vine după ce Nicușor Dan este blocat de marți seară pe aeroportul din Paris, după ce a participat la reuniunea „Coaliției de Voință”.

Președintele trebuia să revină marți seară la București, dar decolarea a fost amânată în condițiile în care la Paris ninge puternic, iar pista este acoperită cu zăpadă. Potrivit Antena3, toții liderii care au participat la „Coaliția de Voință” au plecat încă de ieri seară.

„România este o țară cu un PIB de 400 de miliarde de dolari. Nu pot să cred că suntem într-o situație totuși atât de dificilă, încât nu se poate găsi o soluție pentru ca președintele României sau premierul să aibă la dispoziție un instrument modern, în care, de exemplu, să aibă comunicare. Vă dați seama că în 4 ore avionul ăla merge cam 400-500 de kilometri pe oră, cred că face vreo 4 ore până la București. Deci timp de 4 ore, președintele este deconectat de la fluxul informațional principal”, a spus Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru securitate națională în mandatul lui Băsescu, într-o intervenție la Antena3.

„Președintele vrea să fie auster”

Fostul consilier a criticat și ceea ce a numit „ipocrizia publică” legată de cheltuielile statului și a susținut că România ar avea resursele necesare pentru achiziționarea a cel puțin două aeronave dedicate – pentru președinte și premier.

„Dacă avea un pic de curaj, Klaus Iohannis făcea economie statului român și aveam și două avioane. De ce spun două avioane? Pentru că întotdeauna trebuie să ai două rezervă la dispoziție. Deci, România nu este o țară atât de săracă încât să se facă mai tot timpul de râs, improvizând”, a spus Iulian Fota.

„Totuși, să ne înțelegem, Spartan este o improvizație. Spartanul este o soluție de avarie, pentru că, pe de o parte, nu avem un astfel de avion, iar pe de altă parte e o situație publică complicată și președintele vrea să fie auster și înțeleg această dorință a domniei sale, dar totuși, noi, ca țară, nu cred că ne prezentăm onorabil în fața întregii lumi. Deci, eu cred că trebuie să ieșim un pic din meschinăria asta publică, că nu în asta stă România”, a continuat Iulian Fota.

Ce spune Nicușor Dan despre lipsa unui avion prezidenţial

În așteptarea decolării avionului, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii prezenți la aeroport despre achiziționarea unei aeronave prezidențiale.

Șeful statului a spus că „nu se pune problema în 2026”. Președintele a menționat însă că în viitor este nevoie de un avion prezidențial, pentru că în avionul Spartan cu care merge în deplasările oficiale nu există comunicații.

„La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștri care se duc în delegații care sunt importante, pentru că avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal și pentru că nu avem comunicații înăuntru. În momentul când suntem înăuntru suntem izolați de ce se întâmplă în țară” a explicat Nicușor Dan.

El a povestit că a trăit o situație similară în Germania. „Avioane am mai pierdut, dar blocat – nu-mi aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania și tot așa am stat peste noapte”, a afirmat șeful statului.