Fost judecător CCR, despre ce s-a întâmplat azi la ședința Curții: Eu am fost 10 ani judecător și n-am întâlnit situația asta / De câte ori pot bloca judecătorii susținuți de PSD decizia

Ședința Curții Constituționale de astăzi, în care trebuia să fie tranșată soarta pensiilor speciale ale magistraților a fost închisă din lipsă de cvorum. Cei patru judecători propuși de PSD au plecat din ședință, astfel că a rămas cu unul mai puțin decât prevede regulamentul. Într-un dialog cu HotNews, Tudorel Toader, fost judecător CCR, spune că situația este una atipică, iar legea nu impune o limită și judecătorii pot amâna la nesfârșit decizia.

Tudorel Toader a fost judecător la Curtea Constiuțională între 2006 și 2016. Între 2006 și 2007, el a ocupat restul de mandat rămas vacant după demisia judecătorului Constantin Doldur. Apoi, a primit un mandat întreg de nouă ani fiind propus de PNL.

Tudorel Toader a fost și ministru al Justiției în Guvernele conduse de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Dăncilă din februarie 2017 până în aprilie 2019. De asemenea, a fost rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

În dialogul cu HotNews, Tudorel Toader a explicat că prin lege nu există o limită de câte ori Curtea Constituțională poate amâna decizia privind un proiect de lege.

„Nu există un termen, nu există o regulă prin care să fie limitate amânările deciziei curții. Teoretic, putem asista la o nouă sau la alte amânări”, a explicat fostul ministru al Justiției pentru HotNews.

Cu toate acestea, el a subliniat că episodul de astăzi când patru judecători au părăsit sala de ședințe și astfel au lăsat Curtea fără cvorum și astfel obligată să amâne pentru a doua zi ședina este una pe care nu a întâlnit-o niciodată. Legea spune că la ședință trebuie să participe minim 6 judecători din nouă pentru ca să existe cvorum pentru un verdict.

„Eu am fost 10 ani judecător și n-am întâlnit situația în care 4 judecători să nu participe la ședință, făcând imposibilă desfășurarea acesteia din punct de vedere procedural. Deci este o situație atipică”.

Tudorel Toader, Foto: Guvernul Romaniei

El a subliniat că decizia poate fi luată chiar dacă unii judecători decid să boicoteze ședințele, dar obligatoriu să fie șase prezenți în sală. „Este cvorumul de ședință, cum se spune, cu 5 voturi poate fi adoptată o decizie”.

Cu toate astea, Tudorel Toader nu exclude ca cei patru judecători care au părăsit sala astăzi, să nu participe nici mâine.

„Nu exclud, dar iau în calcul perspectiva adoptării unei decizii. Și repet, cu șase judecători în sală, cu cinci voturi într-un sens, decizia poate fi adoptată”.

Decizia CCR, blocată de judecătorii propuși de PSD

Ședința în care era de așteptat ca CCR să ia o decizie cu privire la legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și schimbă cuantumului pensiilor a început la ora 13:00. 45 de minute mai târziu, judecătorii Curții au luat o pauză de 15 minute. Ei s-au întors în sala de plen, însă câteva minute mai târziu Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga, numiți de PSD, au părăsit sala de judecată. Nu s-au mai întors.

La 15 minute după ce cei 4 au ieșit din sală, au plecat și restul judecătorilor, iar decizia a fost amânată pentru 29 decembrie la ora 10:00.

Ședința de astăzi a avut loc tot în urma unei amânări, cerută pe 10 decembrie.

Cine a părăsit sala de plen