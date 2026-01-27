Fost judecător: Doar în trei județe sunt centre dedicate minorilor delicvenți, în restul județelor copiii făptuitori sunt găzduiți în centre împreună cu copiii-victimă

Fostul judecător Cristi Dănileț explică, într-o reacție pe blogul său, care sunt pârghiile pe care statul român le are în cazul minorilor care comit infracțiuni. Pentru că nu există centre specializate în subordinea direcțiilor de protecție a copiilor, în țara noastră minorii care comit infracțiuni ajung în aceleași centre în care sunt internați copii-victime ale abuzurilor, atrage atenția magistratul.

În contextul dezbaterilor legate scăderea vârstei privind răspunderea penală a minorilor, după crima din Timiș care a șocat opinia publică, fostul judecător Cristi Danileț a comentat marți, într-o reacție pe Facebook, că „s-a creat impresia că un copil sub 14 ani nu răspunde în vreun fel”, ceea ce, în opina sa, este fals.

Magistratul explică cine, cum și când intervine în cazul minorilor care comit infracțiuni, făcând trimitere la Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2023 – 2027 „Copii protejați, România sigură”, elaborată de Guvern în urmă cu trei ani.

Când un copil comite o faptă penală precum furtul, tâlhăria, violul sau omorul, statul reacționează diferit în funcție de vârsta copilului, precizează Cristi Dănileț.

Astfel, dacă a împlinit 14 ani, minorul poate fi încătușat de către poliție, anchetat de procuror și sancționat de către judecători. Dacă este găsit vinovat el este declarat infractor și va fi sancționat printr-o măsură educativă.

Pentru fapte mai ușoare: stagiul de formare civică 1-4 luni; supravegherea 2-6 luni; consemnarea la sfârșit de săptămână 4-12 săptămâni; asistarea zilnică 3-6 luni.

Pentru fapte mai grave (infracțiuni sancționate cu peste 7 ani de închisoare) sau dacă minorul are antecedente, legea prevede internarea într-un centru educativ 1-3 ani; internarea într-un centru de detenție 2-5 ani sau 5-15 ani.

Măsuri există, centre nu

Minorii sub 14 ani sau cei care au vârsta cuprinsă între 14-18 ani dar declarați fără discernământ nu răspund penal, însă legea prevede măsuri în cazul lor.

Acestea sunt:

supravegherea specială: copilul rămâne în familia sa, sub condiția respectării de către acesta a unor obligații, cum ar fi: frecventarea cursurilor școlare; utilizarea unor servicii de îngrijire de zi; urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane.

Copiilor li se pot oferi servicii în cadrul Centrului de zi pentru orientarea, supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal, subliniază Dănileț.

plasamentul: copilul va fi încredințat temporar, în ordine, către: o persoană sau familie, un asistent maternal, un serviciu de tip rezidențial, care oferă găzduire mai mare de 24 ore, pentru copiii mai mari de 7 ani și care e obligatoriu pentru copiii care comit fapte foarte grave, case de tip familial: maxim 12 copii; apartamente: maxim 6 copii; centre de primire în regim de urgență: maxim 30 copii pentru cel mult 6 luni.

Cristi Dănileț atrage însă atenția că în România nu există centre dedicate minorilor delicvenți decât în trei județe: un centru rezidențial în Brașov și două centre de zi în Brăila și Dâmbovița. În restul județelor copiii făptuitori sunt găzduiți în centre împreună cu copii victimă, adaugă fostul magistrat.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat luni că a creat un grup de lucru pentru a se analiza „oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor”. Demersul vine în contextul crimei de la Cenei, județul Timiș, unde un băiat de 15 ani, Mario, a fost ucis de alți copii, de 13 și 15 ani. Peste 250.000 de oameni au semnat o petiție prin care cer ca răspunderea penală să fie posibilă de la 10 ani, nu 14, cum este în prezent.

Crima, plănuită de minori timp de o lună

Crima din localitatea Cenei a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Potrivit procurorilor, cei doi suspecți au plănuit totul de acum o lună.

Băiatul de 13 ani le-a mărturisit anchetatorilor că, împreună cu cei doi prieteni mai mari, îl invidiau pe băiat pentru că avea lucruri scumpe, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV. Agresorii ar fi susţinut în faţa anchetatorilor că băiatul i-a terorizat, i-ar fi ameninţat cu bătaia şi chiar i-ar fi lovit.