Fost lider PSD despre moțiunea depusă contra lui Bolojan: Ce se întâmplă de miercurea viitoare? / Aceeași coaliție doar fără Bolojan ar fi greșeală

Victor Ponta a declarat de mai multe ori că PSD și AUR ar trebui să colaboreze, pentru că sunt cele două partide care au obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare. Acum, spune că a avut dreptate, dar că cele două partide ar fi trebuit să explice și ce se va întâmpla după ce va trece moțiunea, despre care crede că are șanse destul de bune să dărâme Guvernul.

Fostul premier și președinte PSD, Victor Ponta, a declarat miercuri dimineața la Parlament că moțiunea de cenzură depusă marți de PSD și AUR are șanse „destul de mari” să treacă.

„Am trecut prin foarte multe moțiuni, multe au produs surprize, dar probabil că va trece. Însă, ceea ce-mi doresc eu cel mai mult, așa, un pic fiind în exterior față de interesele stricte de partid, aș vrea să știu ce se întâmplă după moțiune”, a adăugat Ponta.

AUR și PSD „i-au dat dreptate”

El spune că moțiunea „este un moment de emoție” și că va trece, că „va veni ziua de miercuri”:

„Ce se întâmplă de miercuri? Cine se ocupă de țară? Cine ia ce măsuri economice? Eu n-am votat acest guvern și sigur că voi vota moțiunea de cenzură pentru că n-am crezut că va funcționa în formula actuală. Păcate, am avut dreptate. Dar mai spun că odată nimeni nu spune foarte clar ce va urma după. Dacă rămâne aceeași coaliție doar fără domnul Bolojan, sincer, cred că e o greșeală”.

Fostul președinte PSD a reamintit de faptul că a declarat de mai multe ori că AUR și PSD „trebuie să vorbească”. El a povestit despre cum a fost „certat” și de PSD, și de AUR, dar că în final „i-au dat dreptate”.

„Acum, spun că ar trebui ca principalele partide votate de români și care au un numărul de parlamentari (n. red. numărul suficient de parlamentari pentru a forma o majoritate), măcar să încerce să formeze o majoritate”, adaugă Victor Ponta.

Întrebat despre cum până acum PSD a catalogat AUR ca fiind un partid extremist, iar partidul condus de George Simion transmitea că social-democrații sunt corupți și ambii au exclus colaborarea, până la anunțul comun al moțiunii de cenzură, Ponta a spus că experiența l-a învățat să nu folosească „cuvinte mari”.

„Experiența mea m-a învățat să nu mai folosesc cuvinte mari. Eu țin minte când domnul președinte Băsescu, om serios, a zis de 10 ori că nu mă pune prim-ministru. De atunci m-am învățat să nu arunc cu vorbele în politică și viață în general. Dar încă-o dată, imediat, sunt convins că dincolo de moțiune, PSD și AUR, trebuie să spună «domnule, dacă trece moțiunea, vom face următorul lucru».

El a zis că cele două partide nu pot spune că depun moțiunea doar pentru că „nu le place de Bolojan”.

„Eu sunt foarte interesat de ce se întâmplă miercuri, pentru că situația economică e foarte proastă, pentru că ceea ce spunea domnul Bolojan, referitor la PNRR, la SAFE, e adevărat, nu ne putem permite să pierdem anumite lucruri. Și pentru că eu sunt de părere că acest Guvern nu putea continua, dar întotdeauna trebuie să te pregătești ce pui în loc. Nu poți să dărâmi fără să spui ce pui în loc”, mai spus fostul premier PSD.

„Fugim între Bruxelles și Washington că un cățel între două castroane cu lapte”

Întrebat despre ce efect va avea succesul moțiunii de cenzură asupra Summitului B9 care va avea loc pe 13 martie la Palatul Cotroceni, Ponta a spus că de fapt, problema este „ce spunem la Summitul B9”, nu instabilitatea politică.

„Eu, de exemplu, îl urmăresc pe președintele Nicușor Dan la toate summit-urile europene și aș da orice să aflu ce-i în carnețelul ăla cu care umblă, pentru că mi se pare că de fiecare dată se întoarce fără să existe ceva al României. Așa și cu summit-ul B9. El e foarte important, dacă dincolo de faptul că îl găzduim. Dar ce propunem? Ce rol are România?”, a declarat Victor Ponta.

Apoi, el a spus că pe plan extern, România „a fugit de la Bruxelles la Washington, așa ca un cățel, ăla care alergă între două castroane cu lapte. Nu ne-a luat nimeni foarte serios. „Politica externă, care este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire”, a adăugat fostul premier.

AUR și PSD, fac echipă ca să răstoarne guvernarea Bolojan

Moţiunea, semnată de 254 de parlamentari, a fost depusă marți, după ce a fost anunțată într-o conferință de presă comună de Marian Neacșu și Petrișor Peiu.

Totul, în contextul în care social-democrații au spus chiar și la Cotroceni, în timpul discuțiilor cu președintele de săptămâna trecută, că moțiunea de cenzură este „ultima variantă” luată în calcul”.

Pentru căderea Guvernului este nevoie de o majoritate de 233 de voturi în Parlament, din totalul de 463 de parlamentari.

Tot marți, birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură.

Astfel, miercuri, de la ora 12:30, moţiunea de cenzură va fi citită în plenul comun, iar săptămâna viitoare marți, pe 5 mai, va fi votată.