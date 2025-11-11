Fost mare fotbalist român, la un parc fotovoltaic preluat de un colos energetic al Chinei. Parcul a intrat în probe

Dezvoltatorul Grup Blauer București a finalizat lucrările de construire la proiectul său de parc fotovoltaic, de peste 130 MW, unitatea de generare de energie regenerabilă solară intrând în probe de producție, relevă date analizate de Profit.ro.

Parcul are o putere instalată de circa 134 MW, cu amplasament în comuna Studina, din județul Olt.

Termenul de demarare a operării comerciale este finalul acestui an.

Turbine eoliene și panouri fotovoltaice, Foto: Airubon | Dreamstime.com