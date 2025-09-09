Fost ministru PSD de finanțe îl atacă pe Boloș după afirmațiile despre deficit: Minte de rupe. L-a durut la bască pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?

Fostul ministru PSD de finanțe Adrian Câciu s-a lansat într-un atac la adresa fostului ministru PNL de finanțe Marcel Boloş, după ce acesta din urmă a afirmat că, anul trecut, fostul premier PSD Marcel Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital” de deficitul bugetar.

„Dacă te uiti la actele oficiale ale Guvernului observi că Boloș minte de rupe. Știam că e mincinos dar nu mă așteptam să fie și lipsit de caracter! Cred ca nimeni nu se aștepta! Dar, cum ceea ce spune un fost ministru de finanțe poate arunca în aer piețele financiare și provoca o serie de riscuri cu privire la costul de finanțare (dobânda) cred că e bine să prezentăm documentele oficiale asumate de Guvernul României, cu premier cu tot!”, a scris Adrian Câciu marți pe Facebook.

El arată că bugetul s-a aprobat cu un deficit de 5% din PIB stabilit prin Legea Plafoanelor, iar prin OUG 113/2024 deficitul a fost modificat la 6,95%.

„Execuția la noiembrie prezenta un deficit de 7,12% din PIB. Prin OUG 138/05 decembrie 2024, deficitul s-a asumat a fi 7,9% din PIB. Asta ca să lămurim și minciuna că a informat și nu a fost ascultat! Retineți că deficitul la 11 luni era 7,12%, iar Bolos a propus în 5 decembrie un deficit de 7,9% pentru final de an, deficit aprobat de Guvern și de premier prin OUG 138/2024”, mai explică fostul ministru PSD de finanțe, prezentând mai multe documente cu cifrele invocate.

„Ce trebuie să explice Boloș este de ce a depășit, în doar o lună, deficitul propus tot de el, de a ajuns de la 7,9% la 8,65% pe cash și 9,3% pe ESA. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”, comentează în încheiere Adrian Câciu.

„Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”

Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern Ciolacu (iunie 2023 – decembrie 2024), a afirmat, într-o declarație pentru Antena 1, că l-a avertizat pe Marcel Ciolacu de mai multe ori privind deficitul bugetar în creștere, însă fostul premier i-ar fi spus că îl doare „în organul genital” de deficit.

„Când i-am spus „domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap”, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a spus Marcel Boloș (PNL). „Se vedea de la o poștă că în companiile de stat este debandadă”, a adăugat fostul ministru liberal.

Și vicepremierul PSD Marian Neacşu a reacționat marți la afirmațiile făcute Marcel Boloș: „O declarație cretină, părerea mea”, le- a declarat Neacșu jurnaliștilor la Parlament.