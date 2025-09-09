Vicepremierul PSD, după ce Boloș l-a acuzat pe Ciolacu că i-a spus „că-l doare în organul genital de deficit”: „O declarație cretină”

Vicepremierul PSD Marian Neacşu a reacționat marți la afirmațiile făcute de fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș, potrivit căruia Marcel Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital” de deficitul bugetar.

„O declarație cretină, părerea mea”, a declarat marți Marian Neacșu jurnaliștilor la Parlament.

Întrebat dacă crede că Boloș minte, vicepremierul PSD a răspuns:

„Au fost făcute o serie de informări în ședințele de guvern, dar care cuprindeau, dincolo de măsuri economice, și o serie de chestii care erau cumva fantasmagorice, care au umflat artificial nivelul de venituri pe care trebuiau să le încaseze ANAF și chestii de factura asta”, a spus Neacșu.

„Înainte de constituirea guvernului din decembrie, pe zonele preparative de construire a bugetului pe anul acesta, domnul Boloș ne-a prezentat o situație determinată de ce efecte economice ar avea Ordonanța Trenuleț. Dacă nu mă înșel, cifra care ar fi trebuit să însemne economii realizate în urma aplicării acestei ordonanțe trenuleț era de 126 de miliarde și cu toate astea, deficitul cu care s-a încheiat anul a fost 8,6”, a adăugat Marian Neacșu.

Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern Ciolacu (iunie 2023 – decembrie 2024), a afirmat, într-o declarație pentru Antena 1, că l-a avertizat pe Marcel Ciolacu de mai multe ori privind deficitul bugetar în creștere, însă fostul premier i-ar fi spus că îl doare „în organul genital” de deficit.

„Când i-am spus „domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap”, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a spus Marcel Boloș (PNL).

„Se vedea de la o poștă că în companiile de stat este debandadă”, a adăugat fostul ministru.