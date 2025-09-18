Fost pastor din California, acuzat în SUA de abuz sexual asupra mai multor copii din București. Victimele spun că au fost ademenite cu mâncare și promisiunea unui adăpost 

Un fost pastor al unei biserici din Riverside, statul american California, este acuzat de abuz sexual și trafic de minori timp de ani de zile la un adăpost pe care l-a condus în București, conform unor procese intentate de doi bărbați români la Tribunalul Districtual din California, transmite Associated Press.

Plângerile, depuse marți de Marian Barbu, acum în vârstă de 33 de ani, și Mihai-Constantin Petcu, în vârstă de 40 de ani, spun că fostul pastor și misionar al Harvest Christian Fellowship, pe nume Paul Havsgaard, i-a abuzat pe ei și pe alți zeci de copii de la adăpost pe parcursul a opt ani.

Associated Press menționează că nu publică numele persoanelor care spun că au fost abuzate sexual, cu excepția cazului în care acestea se prezintă public, așa cum au făcut Barbu și Petcu.

Aceștia îl acuză, de asemenea, pe fondatorul și pastorul senior al bisericii, Greg Laurie, un evanghelist și autor cunoscut, precum și pe alți lideri seniori ai bisericii, că nu au reușit să prevină abuzurile.

Cei doi români acuză că Havsgaard că i-a ademenit pe copiii străzii cu mâncare și promisiunea de adăpost și educație. Bărbații sunt „răniți, furioși și încă suferă de stres posttraumatic și dificultăți de integrare socială”, a declarat Jef McAllister, un avocat londonez din cadrul firmei de avocatură care îi reprezintă pe aceștia.

Mărturia celor doi români

Barbu a declarat în plângerea sa că viața la adăpost era ca „o cameră de tortură în interiorul unei închisori” și că Havsgaard apărea regulat în baie în timp ce băieții făceau duș sau se dezbrăcau și se holba la ei.

Ambii reclamanți l-au acuzat, de asemenea, pe Havsgaard că îi „proxenetiza” pe băieții mai mari pentru a face sex prin videochat sau în băi și că lua o parte din câștigurile lor.

Plângerile detaliază agresiuni sexuale, atingeri nepotrivite și abuzuri în care copiii au fost puși să îngenuncheze pe coji de nucă sau au fost legați de pat sau de calorifere.

Reacția bisericii unde a activat pastorul acuzat

Harvest Christian Fellowship a transmis, într-un comunicat de presă, că acuzațiile din proces sunt șocante, dar că Havsgaard ar trebui să fie ținta, nu biserica sau celebrul său pastor fondator.

„Acest proces deplasat vizează în mod eronat Harvest Riverside și pe pastorul nostru ca o formă de extorcare financiară”, se arată în declarație. „Nu caută adevărul și nici nu încearcă să oprească presupusul infractor”, se mai precizează în comunicat.

Plângerile invocă neglijența din partea bisericii, acuzându-i pe Laurie și pe alți lideri de rang înalt ai bisericii că nu au reușit să îl supravegheze pe Havsgaard, în ciuda semnalelor de alarmă repetate și a rapoartelor de la donatori, vizitatori și alte persoane care suspectau abuzuri sexuale și care au văzut condiții de viață precare la adăpost.

Reclamanții spun că biserica a și depus 17.000 de dolari lunar în contul bancar personal al lui Havsgaard. De asemenea, aceștia spun că Havsgaard s-a întors în California aducând unii dintre copiii pe care a fost acuzat că i-a abuzat, pentru a strânge bani pentru Harvest, citând activitatea sa de reabilitare a copiilor străzii din România.

Pe de altă parte, biserica a declarat că a finanțat inițiativa lui Havsgaard pentru „o perioadă de timp”, la fel cum a sprijinit numeroși misionari din întreaga lume, dar „majoritatea celor afirmate în procese despre biserica noastră sunt absolut și complet false; unele dintre ele sunt pur și simplu calomnioase”.

Avocatul McAllister a declarat că, în săptămânile următoare, se așteaptă să depună acțiuni în instanță care implică cel puțin alte 20 de persoane care spun că au fost abuzate la adăpost.

„Au avut o viață grea. Ar dori cu adevărat să aibă sentimentul că sunt auziți și că nedreptățile pe care le-au suferit sunt recunoscute”, a spus avocatul.