Fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA, numită de Zelenski consilier prezidențial pentru reconstrucție

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Oksana Markarova, fosta ambasadoare a Ucrainei la Washington, a fost numită consilier prezidențial pentru reconstrucție și investiții.

În noul său rol, Markarova se va concentra „climatul de business, sporirea rezilienței financiare a statului nostru, atragerea investițiilor și planificarea reconstrucției împreună cu partenerii noștri strategici”, a declarat Zelenski, duminică, într-o postare pe platforma X.

Publicația The Kyiv Independent notează că numirea are loc în timp ce Ucraina se confruntă cu turbulențe politice majore, după ce influentul șef de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat în contextul unui scandal de corupție.

Fosta ambasadoare a respins speculațiile potrivit cărora i-a fost oferit postul lui Iermak și l-a refuzat.

Mesajul transmis de noul consilier prezidențial

Într-o postare pe rețelele sociale, Oksana Markarova i-a mulțumit președintelui pentru încrederea acordată și a subliniat că, deși războiul rămâne prioritatea principală, „victoria în pace… nu va fi posibilă fără o implicare activă a mediului de afaceri, o creștere rapidă a investițiilor și o planificare strategică pentru reconstrucție care să înceapă acum”.

Ea a precizat că va face parte din echipa prezidențială în calitate de consilier neremunerat și că își va continua în același timp activitatea în sectorul privat.

Cu experiență în zona de business și în serviciul public, Markarova a fost ministru al finanțelor în perioada 2018-2020, iar în 2021 a fost numită ambasadoare a Ucrainei în SUA, devenind prima femeie care ocupă această funcție.

Criticată de republicani după o vizită a lui Zelenski în SUA

Oksana Markarova a jucat un rol central în coordonarea sprijinului militar și financiar al SUA în primele faze ale războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cu toate acestea, emisara s-a confruntat ulterior cu critici și apeluri la demisie din partea republicanilor pentru organizarea unei vizite a lui Volodimir Zelenski la o fabrică de armament din Pennsylvania în septembrie 2024, în timpul căreia președintele Ucrainei s-a întâlnit cu mai mulți oficiali democrați în ciuda campaniei prezidențiale americane.

Ambasadoarea a fost retrasă oficial din funcție în august, în contextul unei remanieri politice ample, și a fost înlocuită de fostul vicepremier Olha Stefanishyna.