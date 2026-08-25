Fostă consilieră a lui Zelenski, arestată preventiv în cel mai recent scandal de corupţie din Ucraina

O consilieră apropiată a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a primit 60 de zile de arest preventiv, în cadrul unei anchete de spălare de bani, au anunţat marţi procurorii ucraineni.

Irina Mudra a fost şefa adjunctă a biroului președintelui Zelenski, înainte ca acesta să o demită săptămâna trecută, după ce au apărut acuzaţii împotriva ei şi a unui fost parlamentar ucrainean, scriu agențiile de presă DPA și Agerpres.

Cazul, care implică mai mulţi suspecţi, se concentrează pe o presupusă schemă de spălare a milioane de dolari.

Potrivit anchetatorilor, grupul a spălat aproximativ 3,3 milioane de dolari pentru a finanţa eliberarea pe cauţiune a fostului ministru al energiei Gherman Galușcenko, ce se confruntă cu acuzaţii separate de corupţie.

Înregistrări video au arătat-o marţi pe Irina Mudra în timp ce era scoasă încătuşată din sala de judecată.

Korupcyjny skandal w otoczeniu Zełenskiego. Iryna Mudra, była prawa ręka prezydenta, spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie. By wyjść na wolność, musi wpłacić 20 mln hrywien – równowartość prawie 1,7 mln zł.



Mudra jest podejrzaną w sprawie prania 150 milionów hrywien na… pic.twitter.com/JKaTnmUvOg — Ekonomat (@ekonomat_pl) August 25, 2026

Cauţiune de aproape jumătate de milion de dolari

Parchetul anticorupţie din Ucraina a stabilit o cauţiune echivalentă cu aproximativ 455.000 de dolari, potrivit procurorilor.

Mudra a fost citată de presa locală declarând că nu are banii şi că îşi va ruga prietenii să o ajute să strângă suma.

Dacă va putea plăti cauţiunea, ei i se va interzice să părăsească regiunea Kiev şi nu i se va permite să vorbească cu martorii sau victimele din acest caz.

Administraţia Zelenski a fost deja supusă monitorizării autorităţilor anticorupţie, ceea ce a dus la demiterea fostului şef al biroului prezidenţial, Andrii Iermak.

Ulterior, Zelenski a dat asigurări, în special Uniunii Europene, că va duce o luptă riguroasă împotriva corupţiei în Ucraina.

În ciuda reformelor, Ucraina, care solicită aderarea la UE, este considerată una dintre cele mai corupte ţări din Europa.