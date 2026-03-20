Fosta interpretă a lui Vladimir Putin va monitoriza alegerile din Ungaria, după ce OSCE a respins un protest oficial

Daia Boiarskaia, într-o fotografie pe care a publicat-o pe rețelele de socializare în perioada în care era interpreta lui Vladimir Putin, FOTO: Daria Boiarskaia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Un grup maghiar pentru drepturi civile și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rolul fostei interprete a președintelui rus Vladimir Putin într-o misiune de monitorizare a importantelor alegeri parlamentare ce vor avea loc în aprilie, relatează Reuters.

Sondajele de opinie arată că partidul Fidesz al lui Orban, un lider populist-naționalist care a menținut relații apropiate cu Putin în pofida războiului din Ucraina, se află în urma formațiunii de centru-dreapta Tisza condusă de Peter Magyar.

Deși un număr semnificativ de maghiari afirmă că încă nu s-au decis cu cine vor vota la alegerile de pe 12 aprilie, ceea ce ar putea modifica substanțial rezultatul indicat de sondaje, o eventuală înfrângere a lui Orban ar avea implicații majore pentru Europa, pe fondul ascensiunii partidelor de extremă dreapta.

Comitetul Helsinki Maghiar (HHC) a trimis în această lună o scrisoare conducerii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), solicitând înlăturarea Dariei Boiarskaia din misiunea sa de observare a alegerilor.

Comitetul Helsinki și-a exprimat dezamăgirea față de decizia OSCE

„HHC a solicitat ca fosta interpretă a lui Putin să fie eliberată din atribuțiile sale legate de alegerile din Ungaria, pentru a asigura un climat de încredere și confidențialitate”, a scris organizația pe site-ul său.

Boiarskaia, consilier principal în cadrul Adunării Parlamentare a OSCE (OSCE PA), „sprijină pregătirile și efectuează vizite oficiale ale reprezentanților OSCE PA și susține misiunile de observare a alegerilor”, potrivit site-ului organizației.

Anterior, ea a lucrat la Ministerul rus de Externe.

Daria Boiarskaia, fotografiată alături de președintele Vladimir Putin și ministrul rus de externe Serghei Lavrov în decembrie 2018, când aceștia l-au primit la Kremlin pe John Bolton, un fost consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, FOTO: REN TV, east2west news / WillWest News / Profimedia

Marta Pardavi, co-președinta Comitetului Helsinki a declarat că organizația sa a primit un răspuns din partea secretarului general al OSCE PA, Roberto Montella, în care acesta își exprimă încrederea în Boiarskaia.

„Am fost dezamăgită de scrisoarea secretarului general, deoarece am simțit că nu ia pe deplin în considerare preocupările pe care le-am exprimat”, a declarat Pardavi pentru Reuters.

Interpreta lui Putin a fost supusă sancțiunilor de Polonia

Montella și un purtător de cuvânt al OSCE PA nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

În 2022, Polonia a inclus-o pe Boiarskaia pe lista sa de sancțiuni, interzicându-i intrarea în țară.

Ministerul de Interne al Poloniei a declarat la acea vreme că sprijinul ei pentru guvernul lui Putin „creează un risc serios de provocări sau incidente care ar putea afecta poziția internațională a Poloniei”.

OSCE, cu sediul la Viena, este o organizație formată din 57 de state, incluzând foști adversari din perioada Războiului Rece, precum SUA și Rusia, precum și majoritatea țărilor din Europa, Asia Centrală și America de Nord. Organizația are rolul principal de a preveni și monitoriza conflictele în Europa.