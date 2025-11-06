Fosta lideră democrată Nancy Pelosi a anunțat că se retrage din Congres după o carieră de aproape 40 de ani

Nancy Pelosi, prima și singura femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din Statele Unite și una dintre cele mai influente figuri ale Partidului Democrat timp de decenii, a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat, relatează CNN.

„Le spun colegilor mei din Cameră tot timpul: indiferent de titlul care mi-a fost acordat – președinte, lider, șef de grup – nu a existat pentru mine o onoare mai mare decât să stau la prezidiul Camerei și să spun: «Vorbesc în numele oamenilor din San Francisco». Mi-a făcut o reală plăcere să vă reprezint vocea în Congres și am onorat întotdeauna cântecul Sfântului Francisc: «Doamne, fă-mă un instrument al păcii tale», imnul orașului nostru. De aceea vreau ca voi, concetățenii mei din San Francisco, să fiți primii care află. Nu voi mai candida pentru realegere în Congres”, a declarat joi Pelosi, în vârstă de 85 de ani, într-un amplu mesaj video adresat orașului pe care l-a reprezentat la Washington timp de aproape 40 de ani.

„Cu recunoștință în suflet, privesc spre ultimul meu an de serviciu ca reprezentant mândru al vostru. Pe măsură ce mergem mai departe, mesajul meu pentru orașul pe care îl iubesc este acesta: San Francisco, cunoaște-ți puterea. Am făcut istorie. Am făcut progrese. Am fost mereu în frunte și acum trebuie să continuăm să fim așa, rămânând participanți deplini în democrația noastră și luptând pentru idealurile americane care ne sunt dragi”.

Anunțul pune capăt speculațiilor tot mai intense din ultimele zile potrivit cărora veterana democrată urma să-și încheie curând cariera în Congres după 38 de ani. Analiștii politici și membri ai Partidului Democrat se așteptau ca Pelosi să părăsească Congresul la finalul acestui mandat – primul, după multe decenii, în care a fost un simplu membru al Camerei.

Pelosi a fost prima și singura femeie care a condus Camera Reprezentanților SUA

Pelosi a fost aleasă pentru prima dată în Congres în 1987 și a intrat în istorie în 2007 ca prima femeie aleasă în funcția de președinte al Camerei Reprezentanților. Ea rămâne singura femeie care a ocupat această funcție, una în care a revenit după alegerile pentru Congres din 2018. Chiar și acum, la decenii după ascensiunea ei în fruntea grupului democrat din Cameră, continuă să fie una dintre cele mai influente voci din partid.

Ea și-a făcut publică decizia de a se retrage la două zile după una dintre cele mai mari victorii politice ale Partidului Democrat din ultimii ani, la alegerile ce au avut loc marți în mai multe state.

Pelosi a avut o relație de lungă durată și personală cu cel mai recent președinte democrat, Joe Biden, iar cei doi au aprobat împreună alocarea a miliarde de dolari în fonduri noi pentru a ajuta țara să se refacă după pandemia de Covid și pentru a extinde programe precum subvențiile suplimentare pentru ACA (Affordable Care Act), aflate acum în centrul blocajului care paralizează guvernul federal.

Totuși, Pelosi a ales să nu-l susțină public pe Biden în ultimele luni ale campaniei sale și a fost una dintre veteranele din conducerea Partidului Democrat care, în privat, l-au încurajat să se retragă din cursa prezidențială. Fosta Primă Doamnă Jill Biden a numit ulterior acțiunile lui Pelosi din perioada premergătoare alegerilor „dezamăgitoare”, după o prietenie de 50 de ani.

Pelosi a condus partidul într-o perioadă de schimbări rapide, în care polarizarea politică tot mai accentuată a remodelat scena politică națională din SUA. Aceasta a inclus și o creștere accentuată a violenței politice, care i-a afectat propria familie în 2022, când soțul ei, Paul Pelosi, a fost atacat violent cu un ciocan de un bărbat care a pătruns în locuința lor din San Francisco.

Paul Pelosi, care a suferit o fractură de craniu, a avut nevoie de operație și de o lungă perioadă de recuperare. Ulterior, Nancy Pelosi a declarat pentru CNN că acel atac a complicat decizia ei privind rămânerea în conducerea partidului la acel moment.