Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, inculpată într-un proces separat de al soțului ei

Fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, fotografiată înainte să sosească la instanță pentru una din audierile procesului său, FOTO: Jung Yeon-je / AP / Profimedia Images

Procurorii sud-coreeni au solicitat miercuri o pedeapsă totală de 15 ani de închisoare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, care a fost inculpată pentru luare de mită și alte infracțiuni, transmit agențiile Reuters și Yonhap.

Dosarul a apărut pe fondul anchetei de un an privind impunerea legii marțiale în Coreea de Sud de către soțul lui Kim Keon Hee, fostul președinte Yoon Suk Yeol, la începutul lunii decembrie a anului trecut și a altor scandaluri asociate cu acest cuplu până recent influent.

Tribunalul Districtual Central din Seul urmează să pronunțe verdictul pe 28 ianuarie. La o audiere desfășurată la exact un an de la impunerea legii marțiale de către Yoon, procurorii și-au prezentat pledoariile finale cu privire la acuzațiile aduse lui Kim.

Printre acestea se numără manipulare de acțiuni listate pe bursă, încălcarea legilor privind finanțarea politică prin solicitarea unui intermediar influent de a efectua gratuit sondaje de opinie, precum și acceptarea unor mite din partea Bisericii Unificării, controversata mișcare religioasă sud-coreeană cunoscută și ca „secta Moon”. Biserica a fost implicată de-a lungul anilor în mai multe scandaluri de corupție în care au fost vizați oficiali guvernamentali de rang înalt de la Seul, și chiar foști președinți.

Kim, îmbrăcată într-un costum negru, și-a cerut scuze la audiere pentru „îngrijorările provocate”, însă a negat săvârșirea oricărei ilegalități.

Echipa procurorului special Min Joong-ki a solicitat instanței și fostei Prime Doamne să îi fie aplicată o amendă de 2 miliarde de woni (1,36 milioane de dolari SUA) pentru faptele imputate.

Soțul ei, fostul președinte Yoon, a fost destituit definitiv din funcție de către Curtea Constituțională de la Seul în luna aprilie a acestui an. El devenise în ianuarie primul președinte din istoria Coreei de Sud care a fost arestat în timpul exercitării mandatului.

În prezent, el se află în custodie în timp ce este judecat pentru că ar fi condus o insurecție și ar fi participat la presupusa mușamalizare de către armată a morții unui pușcaș marin, printre alte capete de acuzare.