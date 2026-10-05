Fosta purtătoare de cuvânt a lui Trump, la începutul unei noi cariere

Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, o aliată fidelă a preşedintelui Donald Trump, se va alătura postului Fox News pentru comentarii şi analize, a anunţat luni canalul favorit al conservatorilor americani, informează AFP, preluată de Agerpres.

Leavitt va debuta la 1 noiembrie, precizează comunicatul, care îi laudă „înţelegerea aparte a peisajului politic actual”.

Karoline Leavitt, care în primăvară a născut cel de-al doilea copil, a plecat din postul de la Casa Albă la sfârşitul lunii august pentru a se dedica familiei, dar spunând că vrea să continue să promoveze ideologia MAGA (Make America Great Again).

„Sunt bucuroasă să aduc perspectiva unică din experienţa mea de purtător de cuvânt al Casei Albe, cu aceeaşi energie şi francheţe care mi-au caracterizat mandatul”, a comentat ea, citată în comunicatul Fox News. Leavitt era deja invitată frecvent la acest post în fosta sa funcţie.

Preşedintele Trump nu a numit deocamdată un nou purtător de cuvânt. După plecarea lui Leavitt, Casa Albă nu mai organizează briefing-uri de presă regulate.

Între timp, Karoline Leavitt s-a alăturat deja unei structuri de finanţare electorală, „MAGA Inc”, un „super-PAC” (Political Action Committee) pro-Trump.

Leavitt, în vârstă de 28 de ani, a fost cea mai tânără persoană numită în funcţia foarte expusă de „Press Secretary”, din care a condus o strategie de comunicare agresivă faţă de media tradiţionale.

Ascensiunea ei fulminantă pe lângă Donald Trump a ilustrat difuzarea ideilor trumpiste în rândul „Generaţiei Z”.

După plecarea ei, ostilitatea lui Donald Trump faţă de presă a crescut şi mai mult. Preşedintele a încercat să interzică accesul CNN, MS Now şi Politico la Casa Albă, dar tentativa a fost respinsă de un judecător.