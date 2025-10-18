Fostul congresman republican George Santos, trimis după gratii pentru fraudă, iese din pușcărie grație lui Donald Trump. „Să ai o viață minunată!”

Președintele SUA, Donald Trump, a comutat pedeapsa lui George Santos, un fost congresman republican care ispășea o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate, ordonând eliberarea sa imediată, după trei luni de detenție, informează Reuters.

Santos, fost membru al Camerei Reprezentanților din SUA, care a fost exclus din Congres după un mandat scurt și marcat de scandaluri, a pledat vinovat pentru umflarea cifrelor de strângere de fonduri și falsificarea numelor donatorilor pentru a obține sprijinul financiar al Partidului Republican în timpul ciclului electoral din 2022. În acel an, el a fost ales să reprezinte o parte din New York și suburbiile sale estice ca republican.

În timpul campaniei sale, Santos a declarat în mod fals că a studiat la Universitatea din New York, că a lucrat la Goldman Sachs și Citigroup și că bunicii săi au fugit de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

El a fost condamnat la 87 de luni de închisoare federală în aprilie anul acesta și a început să-și ispășească pedeapsa în iulie. Vineri, Trump a declarat că Santos a fost „maltratat îngrozitor” în închisoare.

„Este oarecum un «escroc», dar există mulți escroci în toată țara”

„George Santos era oarecum un «escroc», dar există mulți escroci în toată țara noastră care nu sunt obligați să ispășească șapte ani de închisoare”, a declarat Trump pe Truth Social. „Prin urmare, tocmai am semnat o comutare a pedepsei, eliberându-l pe George Santos din închisoare IMEDIAT. Mult noroc, George, să ai o viață minunată!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Santos și-a petrecut o mare parte din mandatul său de 11 luni în Congres, fiind în centrul unor scandaluri, marginalizat de colegii săi parlamentari și batjocorit de comicii din emisiunile de noapte, după ce s-a descoperit că inventase multe elemente din viața sa personală.

La începutul acestei săptămâni, el a publicat ceea ce a numit „o pledoarie pasionată adresată președintelui Trump”, în care îl lăuda și îi cerea „ocazia de a mă întoarce la familia mea, la prietenii mei și la comunitatea mea”.

El a recunoscut că a făcut greșeli și a spus că a suportat consecințele și că își asumă întreaga responsabilitate.

Constituția SUA conferă președintelui puteri extinse de a acorda grațieri pentru a șterge condamnările penale federale sau comutări pentru a modifica pedepsele.

În timpul celui de-al doilea mandat, Trump a făcut uz pe scară largă de puterile sale de clemență. În prima zi de la revenirea în funcție, el a grațiat aproximativ 1.500 de persoane acuzate în atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, care a fost o încercare eșuată de a împiedica certificarea de către Congres a victoriei electorale a fostului președinte Joe Biden în fața lui Trump în 2020.

Trump a acordat clemență și mai multor personalități politice, printre care fostul guvernator al statului Illinois, Rod Blagojevich, și fostul membru al Consiliului Municipal din Cincinnati, P.G. Sittenfeld, ambii democrați, precum și fostul reprezentant republican Michael Grimm din New York și fostul guvernator al statului Connecticut, John Rowland.