Fostul premier grec Alexis Tsipras a demisionat din Parlament. Ce s-a ales de partidul alături de care a guvernat timp de patru ani

Fostul premier grec Alexis Tsipras, o fostă figură marcantă a stângii radicale şi anti-austeritate din Europa, şi-a anunţat luni demisia din parlament din partea partidului de opoziţie Syriza, afirmându-şi în acelaşi timp intenţia de a-şi continua activitatea politică, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Îmi prezint demisia din funcţia de deputat”, a declarat politicianul în vârstă de 51 de ani, într-o scrisoare adresată preşedintelui parlamentului grec, cu puţin timp înainte de deschiderea sesiunii parlamentare. „Dar nu demisionez din activitatea politică”, a adăugat el pe reţelele sociale, în timp ce analiştii politici şi unele mass-media estimează că fostul şef al guvernului elen în perioada 2015-2019 ar putea înfiinţa în curând propriul partid.

A treia cea mai mare forţă politică din parlament, Syriza are acum doar 25 din 300 de parlamentari. Alexis Tsipras a demisionat de la conducerea Syriza în urmă cu doi ani, după înfrângerea răsunătoare a partidului său în alegerile legislative din mai şi iunie 2023.

„Nu pot şi nu îmi voi păstra mandatul de deputat cu privilegiile pe care le implică atunci când simt că participarea mea (…) nu contribuie cu nimic substanţial”, a insistat el.

De la demisia din funcţia de lider al Syriza, Tsipras a păstrat distanţa faţă de scena politică, mulţumindu-se să urmărească de la distanţă destrămarea partidului său, care este subminat de diviziuni.

Potrivit analiştilor şi mass-media, fostul prim-ministru, care urmează să publice în curând o carte, a trecut printr-o lungă perioadă de reflecţie care ar putea duce la formarea unui nou partid.

Criticat în repetate rânduri de alţi lideri Syriza, el a transmis luni un mesaj de unitate „camarazilor” săi. „Nu vom fi adversari. Şi poate că în curând vom călători din nou împreună”, a subliniat el.