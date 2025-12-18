Fostul premier israelian Naftali Bennett, victima unui atac cibernetic. Hackerii s-au lăudat că i-au spart contul de Telegram

Fostul premier israelian Naftali Bennett în timpul unei manifestații organizate pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, la New York. Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Fostul premier israelian Naftali Bennett, candidat la succesiunea lui Benjamin Netanyahu în viitoarele alegeri, a recunoscut miercuri că a fost victima unui atac cibernetic care i-a compromis contul de Telegram, după ce o grupare de hackeri au afirmat că i-au pătruns în telefon, relatează AFP, conform Agerpres.

„Cazul este în curs de examinare de către serviciile de securitate (…). După o verificare complementară, se dovedește că telefonul meu nu a fost piratat, dar s-a obținut prin diverse mijloace accesul la contul meu de Telegram”, a declarat Bennett într-un comunicat.

„Conținutul contului meu, precum și numeroase fotografii și discuții (…) au fost difuzate”, a adăugat Bennett, care a fost prim-ministru din iunie 2021 până în iunie 2022.

Miercuri, fișiere de corespondență, înregistrări video și fotografii atribuite telefonului lui Bennett au fost publicate pe un site al hackerilor supranumit „Handala” (un personaj simbol al poporului palestinian) și pe un cont de X care îi este asociat.

Cotidianul israelian Haaretz a efectuat verificări și a confirmat că numeroase numere de telefon erau autentice și aparțineau unor înalți responsabili din Israel și din străinătate, între care membri ai guvernului, numeroși responsabili ai aparatului de securitate israelian și lideri străini, între care și președintele francez Emmanuel Macron.

Hackerii afirmă că l-au vizat pe Naftali Bennett, într-un atac cibernetic supranumit „operațiunea caracatița”.

„Dragă Naftali Bennett, ați afirmat cu mândrie că sunteți un model al securității cibernetice, prezentându-vă expertiza în fața lumii întregi (…). Ce ironie că telefonul dvs personal iPhone 13 a căzut atât de ușor în mâinile Handala”, menționează aceștia pe contul lor de X.

Agenția de presă oficială iraniană Irna a publicat numele contactelor obținute de pe contul de Telegram al lui Naftali Bennett, dar nu a precizat dacă pirații informatici au fost în legătură cu Iranul, așa cum susțin media israeliene.

„Dușmanii Israelului vor face totul pentru a mă împiedica să redevin prim-ministru. Nu le va folosi la nimic. Nimic nu mă va împiedica să acționez și să mă bat pentru statul Israel și poporului israelian”, a declarat Bennett în comunicat, fără a menționa Iranul.

Figură a dreptei naționaliste israeliene, Bennett l-a detronat temporar pe Netanyahu ocupând funcția de premier în iunie 2021 și formând o coaliție largă din care a făcut parte în premieră un partid arab.

Potrivit sondajelor, Naftali Bennett, care și-a anunțat retragerea din politică în 2022, este candidatul cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe Netanyahu în alegerile legislative prevăzute să aibă loc în 2026.