Fostul președinte francez Sarkozy, amenințat cu moartea în închisoare

Nicolas Sarkozy, președinte al Franței între 2007 și 2012, a fost condamnat în 2025 la cinci ani de închisoare pentru finanțarea ilegală din campanie. Credit: Thibault Camus / AP / Profimedia

Procurorii francezi au deschis o investigație, miercuri, după apariția unui videoclip în care un deținut din închisoarea La Santé din Paris face amenințări cu moartea la adresa lui Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al țării se află acolo de marți pentru a-și ispăși o pedeapsă de cinci ani în dosarul finanțării ilegale a campaniei sale din 2007.

Fostul șef al statului francez a fost vizat de amenințări cu moartea de către un alt deținut din La Santé, astfel că autoritățile au deschis o anchetă, potrivit anunțului făcut miercuri de procuratura din Paris, transmite France 24.

„În 22 octombrie 2025, parchetul din Paris a fost informat de directorul închisorii La Sante cu privire la o înregistrare video care circula pe rețelele sociale, filmată în mod evident de un deținut, în care acesta profera amenințări la sosirea lui Nicolas Sarkozy în penitenciar”, a declarat Parchetul într-un comunicat transmis prin e-mail către Reuters.

Procurorii au precizat că, ca parte din anchetă, trei deținuți au fost interogați, iar două telefoane mobile au fost confiscate.

„O primă zi în închisoare este teribilă, dar a depășit-o”

Sarkozy, care a condus Franța în perioada 2007-2012, Nicolas Sarkozy, este primul lider francez postbelic și totodată primul fost șef de stat din Uniunea Europeană care ajunge în spatele gratiilor. El a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru o conspirație criminală prin care a primit ilegal milioane de euro de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi pentru campania sa prezidențială de succes din 2007.

„O primă zi în închisoare este teribilă, dar a depășit-o”, a declarat avocatul Jean-Michel Darrois după prima zi în penitenciar a fostului președinte.

„Astăzi a făcut sport, a început să-și scrie cartea. Este într-o celulă de nouă metri pătrați, este un mare zgomot tot timpul”, a mai spus avocatul fostului președinte marți seară.

Supraaglomerată, închisoarea găzduiește 1.237 de deținuți, când capacitatea sa maximă este de 657. Fostul președinte nu este ținut în secțiunea „vulnerabilă”, care a găzduit anterior celebrități precum Bernard Tapie, ci în izolare, nu pentru o pedeapsă mai severă, ci pentru a se asigura că nu intră în contact cu alți deținuți care i-ar putea amenința siguranța.