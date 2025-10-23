Sarkozy, prima zi în închisoare: „A făcut sport și a început să scrie o carte”. Cum a fost întâmpinat de deținuți

„Nu este Club Méditerranée”, a declarat avocatul Jean-Michel Darrois în această seară, la ieșirea din închisoarea Santé, după ce l-a vizitat pe clientul său, Nicolas Sarkozy. „Astăzi a făcut sport, a început să-și scrie cartea. Este într-o celulă de nouă metri pătrați, este un mare zgomot tot timpul”. Avocatul a adăugat că Sarkozy a putut să-și vadă soția, Carla Bruni, pentru prima dată în această după-amiază, într-una dintre cele trei întâlniri de o oră pe săptămână la care are dreptul. „O primă zi în închisoare este teribilă, dar a depășit-o”, a concluzionat avocatul.

O zi care a început la ora 9:37 dimineața, când mașina Renault Espace de culoare închisă a lui Nicolas Sarkozy a intrat în închisoarea din Montparnasse, singura încă existentă între zidurile Parisului.

Supraaglomerată, închisoarea găzduiește 1.237 de deținuți, când capacitatea sa maximă este de 657. Fostul președinte nu este ținut în secțiunea „vulnerabilă”, care a găzduit anterior celebrități precum Bernard Tapie, ci în izolare, nu pentru o pedeapsă mai severă, ci pentru a se asigura că nu intră în contact cu alți deținuți care i-ar putea amenința siguranța.

La sosire, a fost întâmpinat de strigăte – nu tocmai prietenoase – din partea celorlalți deținuți: „O, bine ai venit, Sarkozy!” și „Sarkozy e aici!”. I s-a prezentat regulamentul închisorii și i s-a reamintit de ce se află în închisoare: pentru complicitate în cazul finanțării libiene a campaniei sale electorale din 2007.

Gardienii i-au luat, apoi, amprentele digitale și i-au făcut o fotografie, iar lui i s-a atribuit un număr de deținut, împreună cu un card de identitate intern. Sarkozy a fost forțat să-și lase celelalte documente și obiecte personale într-un seif mic, dar i s-a permis să-și păstreze verigheta și ceasul. Apoi a primit, ca orice alt deținut, un „kit de intrare” cu săpun, cearșafuri, oale și tigăi, hârtie și un pix.

A fost escortat la celula sa, care are o baie cu duș, un colț pentru gătit, un pat, un birou mic, un televizor mic și – telefoanele mobile sunt interzise – o linie fixă cu 10 numere preautorizate de administrația închisorii, care poate asculta conversațiile.

La sfatul avocaților săi, fostul președinte a adus niște pulovere pentru a se proteja de frig și dopuri de urechi. Cea mai dificilă parte este noaptea, deoarece gardienii, mai ales în faza inițială a detenției, aprind lumina în fiecare oră pentru a verifica dacă deținutul are tendințe suicidare și pentru că este o practică obișnuită ca ceilalți deținuți să scandeze numele noului venit pe tot parcursul primei nopți. Și, în calitate de ministru de interne „al legii și ordinii”, Sarkozy nu a fost niciodată blând cu infractorii.