Fostul președinte sârb Aleksandar Vucic acuză o țară vecină de intervenție brutală în alegerile parlamentare

Aleksandar Vucic, care conduce lista electorală Aleksandar Vucic-Serbia Unită la alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc în Serbia pe 25 octombrie, a declarat miercuri că nicio ţară nu s-a amestecat în alegerile altei ţări atât de mult şi de brutal cum se amestecă Croaţia în viitoarele alegeri din Serbia şi a adăugat că Belgradul a trimis o notă de protest la Zagreb, informează joi Tanjug, preluată de Agerpres.

Într-o apariţie la B92 TV, Aleksandar Vucic a spus că este bine că Ministerul Afacerilor Externe al Serbiei a trimis o notă de protest, dar a adăugat că „poate ar fi trebuit să se facă asta de o mie de ori până acum”.

„Este important să lăsăm o înregistrare că am ştiut că Croaţia a intervenit în procesul nostru electoral în cel mai deschis mod. Prin urmare, am trimis o notă de protest. Vrem doar să spunem aceasta: nicio ţară nu a intervenit în alegerile nimănui atât de mult şi atât de brutal cum o face Croaţia în ale noastre. Niciodată. Cred că aceasta ar trebui să demonstreze, să prezinte şi să arate multe lucruri oamenilor”, a mai afirmat Aleksandar Vucic.

Alegeri parlamentare anticipate în Serbia

Aleksandar Vucic, şi-a anunţat demisia din funcția de președinte al Serbiei pe 27 septembrie, punând capăt celui de-al doilea său mandat de cinci ani şi deschizând calea către alegerile prezidenţiale anticipate.

Conform Constituţiei, Vucic nu mai poate candida la funcţia de preşedinte. Între timp, Ana Brnabic – preşedinta parlamentului care îşi încheie mandatul – va îndeplini funcţia de preşedinte interimar, scriu Reuters, Euractiv și News.ro.

Demisia lui Aleksandar Vucic, venită cu şapte luni înainte de încheierea mandatului său, survine în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din Serbia, programate pentru 25 octombrie.

Acestea îi vor permite totodată lui Vucic să fie numit prim-ministru în cazul în care partidul său, Partidul Progresist Sârb (SNS), va forma noul guvern.

Conform legislaţiei sârbe, alegerile prezidenţiale trebuie organizate în termen de trei luni de la demisia preşedintelui. Aceasta înseamnă că alegătorii se vor prezenta la urne de două ori în acest an: pentru alegerile parlamentare anticipate programate pentru 25 octombrie şi pentru alegerile prezidenţiale anticipate.

Aleksandar Vucic, un populist care s-a aflat la putere în funcția de președinte sau de prim-ministru timp de 12 ani, se confruntă de aproape doi ani cu proteste anticorupție, declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad. Tragedia din noiembrie 2024 a dus la decesul a 16 persoane.