FOTO Alunecare de teren catastrofală în Sicilia. Marginea unui oraș s-a surpat pe o lungime de 4 kilometri

În jur de 1.500 de persoane au fost evacuate dintr-un oraș din Sicilia, Niscemi, după ce furtuna Harry a adus o alunecare de teren pe o lungime de 4 kilometri a dealului pe care se află orașul, scrie The Guardian.

Primarul orașului Niscemi a spus că „situația este disperată”, după ce o porțiune mare a colinei s-a prăbușit, iar multe case au rămas pe marginea ei.

Până acum au fost evacuate 1.500 de persoane, după ce pământul a început să se surpe în cursul zilei de duminică. Prăpastia căscată pe o lungime de 4 kilometri provoacă temeri că ar putea să înghită întregul centru istoric al localității.

„Este o alunecare de teren dramatică”, a declarat Massimiliano Conti, primarul din Niscemi, un oraș aflat în sudul insulei, edilul cerându-le oamenilor care sunt în afara zonei de restricție să rămână la casele lor. „Nu vreau ca cineva să trateze superficial evenimentul. Din fericire nu au fost victime, ci doar case avariate”, a adăugat Conti.

Imaginile arată case aflate în pragul prăbușirii, iar autoritățile nu cred că mai pot fi salvate. „Toate locuințele pe o rază de 50-70 de metri se vor prăbuși”, a declarat, luni, Salvatore Cocina, directorul general al autorității siciliene de protecție civilă.

Școlile au rămas închise marți, iar un drum care leagă Niscemi de orașul de coastă Gela circulația a fost interzisă.

Niscemi are o populație de circa 25.000 de oameni. Mulți dintre cei evacuați au plecat la rude, însă câteva sute au petrecut ultimele două nopți într-o sală de sport din zonă.

Într-un interviu pentru La Reppublica, Conti a spus: „Nu are rost să ne ascundem, suntem speriați”. El a spus că alunecarea de teren s-a extins cu încă 10 metri în cursul dimineții de marți.

„A fost șocant să văd Niscemi prăbușindu-se. Situația este disperată, mai ales că huruitul continuă, iar ploaia afectează operațiunile de intervenție și expertizarea tehnică”, a spus primarul. O îngrijorare majoră este că orașul ar putea rămâne izolat. „Monitorizăm situația non-stop pentru că lucrurile se pot schimba în orice moment”, a mai spus primarul.

Guvernul italian a declarat, luni, stare de urgență în regiunile sudice afectate de furtuna Harry săptămâna trecută. Furtuna a adus ploi necontenite și valuri de până la 9 metri, provocând haos în Sicilia, Calabria și Sardinia după ce a distrus drumuri și diguri de coastă, măturând stațiunile de pe plaje. Pagubele sunt estimate la mai mult de un miliard de euro.

Guvernul a alocat inițial 100.000.000 de euro pentru acoperirea nevoilor imediate ale celor mai afectate zone. „În zilele următoare, guvernul va adopta o nouă măsură interministerială care să permită restaurarea și reconstrucția infrastructurii avariate”, a declarat Nello Musumeci, ministrul Protecției Civile.

Numai în Sicilia pagubele au fost de 740.000.000 de euro, însă președintele regiunii, Renato Schifani, a avertizat că suma finală ar putea fi dublă.