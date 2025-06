FOTO Cât costă și cum arată noua mașină cu care Xiaomi vrea să concureze Tesla pe cea mai mare piată auto din lume, mai ieftină decât Model Y

Xiaomi, producătorul chinez de smartphone-uri și vehicule electrice (EV), a anunțat joi că prețul noului SUV electric YU7 este de 253.500 yuani (35.364 dolari), cu aproape 4% sub cel al Model Y produs de Tesla, accelerând dificultățile cu care se confruntă compania americană pe cea mai mare piață auto din lume, informează Reuters.

Modelul de bază YU7 costă cu 10.000 yuani mai puțin decât prețul de pornire al Model Y în China, în timp ce modelele premium YU7 Pro și YU7 Max costă 279.900 yuani și, respectiv, 329.900 yuani.

NEWS: Xiaomi has officially launched the YU7 SUV in China today, its second EV.



It starts at 253,500 yuan ($35,320 USD), $1,400 less than the Model Y. Within just 3 minutes, Xiaomi secured 200,000 pre-orders, breaking all previous records for a car launch in China.



Specs:

Joi noaptea, Xiaomi a început să preia comenzi pentru cele trei modele, iar la trei minute după începerea vânzărilor compania a primit 200.000 de comenzi, potrivit Agerpres.

Model Y, care în mai a fost cel mai bine vândut SUV din China, are un preț de pornire de 263.500 yuani în China.

Xiaomi a anunțat că va încheia un parteneriat cu BYD, GAC Toyota și Zhengzhou Nissan pentru a construi un ecosistem care conectează oamenii, locuințele și mașinile.

Fondatorul și directorul general Lei Jun a afirmat că vrea ca YU7 să concureze cu Model Y, iar analiștii spun că ar putea avea succes. Alți concurenți ar fi modelul 7X de la Zeekr și L6 de la Li Auto.

YU7 are o autonomie de până la 835 km per încărcare, comparativ cu până la 719 km pentru modelul restilizat Model Y, lansat în ianuarie.

Everything you need, turned all the way up.



Everything you need, turned all the way up.

Delivers up to 835 km (CLTC) on a 96.3 kWh battery, and recharge 465 km in just 15 minutes. #XiaomiYU7 is ready. #NewBeginnings

Noile vehicule anunțate de Xiaomi sunt punctul culminant al unui program care durează de mai mulți ani și a costat 10 miliarde de dolari. La fel ca Apple în SUA, Xiaomi a văzut o oportunitate în extinderea pe piața EV într-un moment în care automobilele adaugă din ce în ce mai multe electronice și conectivitate, însă Apple a renunțat la proiectul automobilului său, în timp ce firma chineză a decis să meargă mai departe.