FOTO Cea mai mare marcă auto chineză s-a lansat în România. Cum arată mașinile BYD

BYD, cea mai mare marcă din China, s-a lansat pe piața românească, are patru modele pentru început și vrea să-și dubleze până la final de an numărul de dealeri.

BYD și strategia pentru România

BYD a fost al treilea brand auto mondial după volumele de vânzări în lume, anul trecut, fiind depășit de Toyota și Volkswagen. BYD a avut vânzări de 4,2 milioane de mașini, China fiind piața de bază.

Cele mai ieftine mașini lansate acum în România sunt în jurul a 30.000 de euro, iar cele mai scumpe versiuni, peste 50.000 de euro. Vor urma și alte modele.

Interior BYD Atto 2 (foto Vlad Barza)

BYD are în prezent 17 puncte de vânzare în țară și vrea să ajungă să aibă 34 de puncte până la final de an, având parteneriate cu companii precum Țiriac Auto și DAB Auto. Compania a lansat în România, pentru început, patru modele electrice și se va concentra pe SUV-uri, pe mașini electrice, dar și pe hibride plug-in.

Modelul de vârf de gamă se numește Sealion 7, un SUV 100% electric care atinge 100 km/h în 4,5 secunde și are o autonomie de până la 502 km. BYD a lansat și un sedan numit Seal, înrudit din punct de vedere tehnic cu Sealion 7. Autonomia în ciclul WLTP este 570 km.

Model BYD Atto 2 (foto Vlad Barza)

A fost lansat și un SUV plug-in hybrid denumit Seal U DM-i, mașină care poate parcurge peste 1.000 km cu bateria complet încărcată și cu rezervorul plin.

Modelul cel mai accesibil la preț este SUV-ul compact Atto 2.

Sealion 7 de la BYD (foto Vlad Barza)

Atto 3 are 4,48 m lungime, Seal are 4,8 m lungime, Sealion 7 are 4,83 m lungime, iar Seal U, 4.78 m.

BYD are ambiții mari în România, vrea să ajungă să vândă mii de mașini pe an și să devină pe termen lung cea mai vândută marcă străină din piață. Un moment important va fi lansarea modelului electric mic de oraș care va concura cu Dacia Spring.

BYD construiește o uzină nu departe de granița cu România

BYD construiește două uzine în Europa: una în Ungaria și una în Turcia, iar compania a decis că la aceste noi unități vor fi construite nu doar mașini full-electrice, ci și hibride. Presa a scris că investiția la Szeged ar ajunge la patru miliarde euro, iar la Izmir va fi de un miliard de euro.

Interior BYD Seal (foto Vlad Barza)

Primele două modele ce vor fi construite la uzina din Ungaria vor fi Dolphin (clasă mică) și Atto 3 (crossover compact), iar pe viitor s-ar putea adăuga Atto 2 (SUV de clasă mică) și Dolphin Surf (model mic de oraș).

Estimările companiei de cercetare S&P Global Mobility arată că BYD ar putea vinde în Europa 186.000 de mașini anul acesta, față de 83.000 anul trecut. O estimare pentru 2029 indică un total de 400.000 de mașini, dar este greu de știut ce va fi.

BYD Sealion 7

Site-ul Elektrek scrie că vânzările BYD cresc puternic în Europa, astfel că în aprilie, marca a avut în Germania și Marea Britanie cifre mai mari decât Tesla. Datele BYD arată că s-au vândut în afara Chinei 285.000 de mașini ale grupului în primele patru luni ale anului trecut, dublu față de perioada similară din 2024.

În primele patru luni, BYD a vândut peste 11.000 de mașini în UK și 2.800 în Germania.

Compania se așteaptă la cifre și mai bune, fiindcă spre final de an va lansa și cel mai ieftin model al său, Dolphin Surf, care va costa sub 25.000 de euro.

BYD Sealion 7

BYD anunțase că în aprilie a plecat din China către Brazilia cel mai mare transport maritim de mașini, cu un vapor ce are capacitate pentru 9.200 de vehicule. BYD anunțase că, spre final de an, va lansa în Europa și marca premium Denza.

Reuters scria la final de aprilie că BYD își reorganizează operațiunile din Europa, după o serie de greșeli strategice, inclusiv eșecul în a atrage suficienți dealeri și de a angaja directori cu experiență pe piața locală. Compania a angajat un fost director important de la Fiat.

BYD Atto 2

O schimbare importantă de strategie a fost decizia de a se concentra NU pe full-electrice, ci pe hibride plug-in, fiindcă sunt piețe reticente la mașinile 100% electrice. BYD a acționat rapid pentru a corecta aceste ezitări de început în Europa: a extins considerabil rețeaua de dealeri în Europa de Vest și a oferit pachete salariale generoase, pentru a atrage directori de la producători auto europeni.

BYD anunțase în decembrie că hibridele plug-in vor fi esențiale pentru strategia sa în Europa.