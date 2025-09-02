FOTO Cine sunt oficialii enigmatici pe care Kim Jong Un i-a luat cu el în trenul blindat cu care a mers în China

Kim Jong Un alături de 3 oficiali nord-coreeni înainte să plece în vizită în China cu trenul său blindat, FOTO: STR / AFP / Profimedia Images

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său blindat special marți dimineață devreme, oficialii pe care i-a ales să îl însoțească, puțin cunoscuți în afara Coreei de Nord, oferind indicii rare privind ierarhia puterii în unul dintre cele mai opace regimuri din lume, relatează Reuters.

Kim s-a deplasat în China pentru a participa, la fel ca președintele rus Vladimir Putin, la festivitățile organizate de China pentru a comemora încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, odată cu capitularea Japoniei. Japonia a capitulat oficial în data de 2 septembrie 1945, la câteva luni după ce al Doilea Război Mondial s-a încheiat în Europa prin capitularea Germaniei naziste.

În această rară deplasare peste hotare, Kim va participa la cel mai amplu eveniment diplomatic multilateral la care a luat vreodată parte de când i-a succedat tatălui său la putere în 2011.

Este așteptat ca el să aibă întrevederi cu lideri străini, de la președintele Chinei, Xi Jinping, până la președintele Rusiei.

Presa de stat din Coreea de Nord a publicat doar două imagini cu oficialii care au pregătit vizita. În una dintre acestea ei sunt fotografiați alături de Kim pe peron, înainte de plecare, iar în a doua în tren cu el.

Kim Jong Un alături de ministra de externe Choe Son Hui și Kim Song Nam, un oficial important din Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, în trenul blindat, FOTO:KCNA via KNS / AP / Profimedia Images

Choe Son Hui

Ministrul de Externe Choe Son Hui este una dintre puținele femei nord-coreene care dețin o funcție înaltă. Ea a fost numită șefă a dipolmației nord-coreene în 2022, după ce anterior ocupase postul de prim-vice-ministru pentru afaceri externe.

Choe a fost unul dintre extrem de puținii oficiali implicați îndeaproape, timp de peste 20 de ani, în diplomația Coreei de Nord privind dezvoltarea armamentului, încă din primele etape ale programului său nuclear.

Choe a fost văzută la precedentele întâlniri de rang înalt ale lui Kim Jong Un cu alți lideri mondiali, inclusiv la summituri cu președintele american Donald Trump, în timpul primului mandat al acestuia.

Presa de stat de la Phenian a menționat-o nominal ca fiind printre oficialii care călătoresc împreună cu Kim.

Choe Son Hui, șefa diplomației nord-coreene, într-o fotografie publicată de presa rusă de stat cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o la Moscova în iulie 2025, FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Kim Song Nam

Kim Song Nam este directorul Departamentului de Afaceri Internaționale (IAD) din cadrul Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, partidul unic în țara comunistă. Printre altele, departamentul este responsabil de relațiile interpartinice cu Partidul Comunist aflat la putere în China.

Michael Madden, expert în regimul nord-coreean de la Stimson Center din SUA, afirmă că, în virtutea acestei funcții, Kim Song Nam este principalul consilier al lui Kim Jong Un și omul de legătură pentru relațiile China-Coreea de Nord.

El a fost interpret pentru toți cei trei membri ai dinastiei conducătoare, inclusiv pentru tatăl și bunicul lui Kim Jong Un, în interacțiunile acestora cu liderii chinezi.

Kim Song Nam și Choe Son Hui sunt considerați cei mai importanți oficiali care îl însoțesc pe liderul nord-coreean în China.

Kim Song Nam (dreapta), fotografiat în martie 2024 în timpul unei întrevederi cu o delegație a Partidului Comunist din China, FOTO: Zhang Ling / Xinhua News / Profimedia Images

Kim Tok Hun

Secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, Kim Tok Hun este un fost premier care a condus afacerile economice și interne ale țării.

Potrivit Ministerul Unificării din Coreea de Sud, care se ocupă de afacerile inter-coreene, el a devenit în ianuarie președintele comisiei bugetare a legislativului de la Phenian, Adunarea Supremă a Poporului.

Analiștii afirmă că acesta este un rar exemplu în Coreea de Nord de oficial care a urcat treptat în ierarhia puterii, fără să provină dintr-o familie dinastică. A ajuns destul de devreme director într-o fabrică, pentru ca apoi să urce în eșaloanele superioare ale conducerii de la Phenian.

Kim Jong Un l-a numit premier în august 2020, în perioada în care Coreea de Nord avea toate granițele închise complet pentru a evita intrarea coronavirusului în țară. Se crede că închiderea granițelor inclusiv pentru importurile de mărfuri a produs în 2023 cea mai gravă criză alimentară cu care Coreea de Nord s-a confruntat în istoria sa.

Kim Tok Hun a rămas în funcția de premier, una cu putere nominală în Coreea de Nord, până în decembrie 2024.

Kim Tok Hun prezentându-i lui Kim Jong Un, în februarie 2022, progresul unor lucrări de construcție în Phenian, FOTO: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Jo Yong Won

În 2022, Jo Yong Won a devenit directorul Departamentului de Organizare și Îndrumare al partidului comunist, un organism puternic care controlează aproape fiecare aspect al vieții din Coreea de Nord.

Acest departament gestionează schimbările de personal din organizațiile de partid și direcționează implementarea politicilor.

În 2019, Jo a făcut parte din lunga călătorie cu trenul a lui Kim spre Vietnam, pentru un summit cu Trump.

În același an, el a apărut alături de Kim Jong Un și sora sa, Kim Yo Jong, într-o faimoasă înregistrare video de propagandă în care liderul suprem este prezentat călare pe un cal alb în timp ce urcă pe Muntele Paektu, care are o semnificație mitică în Coreea de Nord.

Presa de stat de la Phenian nu a făcut niciun fel de referire la Jo timp de câteva săptămâni în acest an, ceea ce a alimentat speculații privind căderea sa în dizgrație. Însă el a reapărut în public în luna iulie.

Jo Yong Won alături de liderul suprem Kim Jong Un și sora acestuia într-un videoclip de propagandă difuzat în 2019, FOTO: Korean Central News Agency / Zuma Press / Profimedia Images

Întrucât Jo Yong Won și Kim Tok Hun apar doar în fotografia făcută pe peron, agenția Reuters notează că nu este 100% clar dacă ei l-au însoțit pe Kim Jong Un în China sau doar l-au petrecut înainte de plecare.