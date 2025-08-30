Vladimir Putin se pregătește pentru o vizită „fără precedent”: „Cele două țări sunt pe aceeași poziție”

Cu o zi înainte să plece în vizită în China, președintele rus Vladimir Putin a criticat dur sancțiunile occidentale, în condițiile în care economia țării sale se află în pragul recesiunii, afectată de restricțiile comerciale și de costurile războiului din Ucraina.

Rusia și China s-au opus în comun sancțiunilor „discriminatorii” din comerțul mondial, a declarat Putin într-un interviu acordat agenției oficiale de știri chineze Xinhua, publicat sâmbătă.

O deplasare „fără precedent”, spune Kremlinul

Putin va fi în China, cel mai mare partener comercial al Rusiei, de duminică până miercuri, într-o vizită de patru zile pe care Kremlinul a numit-o „fără precedent”.

Liderul rus va participa mai întâi la summitul de două zile al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) în orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei.

SCO, axată pe securitate, fondată de un grup de națiuni eurasiatice în 2001, s-a extins la 10 membri permanenți, printre care se află acum Iranul și India.

„SCO contribuie la conturarea unei ordini mondiale mai juste, multipolare, bazată pe dreptul internațional, cu rolul central de coordonare al Națiunilor Unite. Un element major al acestei viziuni globale este crearea în Eurasia a unei arhitecturi de securitate egale și indivizibile inclusiv printr-o strânsă coordonare între statele membre OCS”, a afirmat Putin în interviul pentru Xinhua.

Putin se va deplasa apoi la Beijing pentru a purta discuții cu președintele chinez Xi Jinping și pentru a participa la o mare paradă militară în capitala chineză, care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial după capitularea oficială a Japoniei.

La începutul lunii mai, Xi a participat la o paradă militară în Piața Roșie din Moscova, marcând cea de-a 80-a aniversare a victoriei Uniunii Sovietice și a aliaților săi asupra Germaniei naziste. A fost a 11-a vizită a lui Xi în țara vecină de când a devenit președinte, în urmă cu mai bine de un deceniu.

Putin: Rusia și China au aceeași poziție contra sancțiunilor

Rusia a fost lovită de mai multe runde de sancțiuni occidentale după invadarea Ucrainei în 2022. Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea impune sancțiuni „masive” asupra Rusiei, în funcție de progresele în eforturile sale de a obține un acord de pace.

„Pe scurt, cooperarea economică, comercială și industrială dintre țările noastre avansează în multiple domenii”, a declarat Putin despre China, pe care Occidentul o acuză că susține așa-numita operațiune militară specială a Rusiei în Ucraina.

„În timpul viitoarei mele vizite, vom discuta cu siguranță despre perspectivele viitoare ale cooperării reciproc avantajoase și despre noi măsuri de intensificare a acesteia, în beneficiul popoarelor din Rusia și China”, a continuat președintele rus.

„Cele două țări sunt pe aceeași poziție împotriva sancțiunilor discriminatoare care afectează dezvoltarea socioeconomică a membrilor BRICS și a lumii în general”, a adăugat el.

Parteneriatul strategic „fără limite” funcționează

Când țările occidentale au rupt relațiile cu Rusia după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022, China a venit în ajutor, cumpărând petrol rusesc și vânzându-i diferite produse, de la mașini la produse electronice, ceea ce a dus comerțul bilateral la un nivel record de 245 de miliarde de dolari în 2024.

China a fost de departe principalul partener comercial al Rusiei în ceea ce privește volumul, iar tranzacțiile dintre cele două țări au fost efectuate aproape în totalitate în ruble și yuani, a spus Putin.

Rusia a fost unul dintre principalii exportatori de petrol și gaze către China, iar cele două părți au continuat eforturile comune de reducere a barierelor comerciale bilaterale, a adăugat el.

„În ultimii ani, a fost lansat exportul de carne de porc și de vită către China. În ansamblu, produsele agricole și alimentare ocupă un loc important în exporturile Rusiei către China”, a spus Putin.

El nu a menționat acuzațiile UE privind sprijinul Chinei pentru războiul Rusiei în Ucraina, pe care blocul le descrie ca o amenințare serioasă la adresa securității europene. China neagă acuzațiile.

Putin și Xi au declarat un parteneriat strategic „fără limite” în 2022. Cei doi s-au întâlnit de peste 40 de ori în ultimul deceniu.

Căutat de Curtea Penală Internațională pentru acuzații de crime de război pentru deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina, Putin a mers ultima dată în China în 2024.